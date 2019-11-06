Столтенберґ про падіння Берлінської стіни: жоден мур не може протистояти силі людського духу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у дні 30-ої річниці падіння Берлінської стіни назвав її «шрамом на обличчі Європи».

Він наголосив, що «покоління мужніх чоловіків і жінок, попри кулі й колючі дроти, поєдналися руками, серцями й розумами, щоб жити у свободі та демократії».

«Вони довели, що жоден мур не здатен протистояти силі людського духу», – зазначив Столтенбрґ.

За його словами, західні цінності виявилися сильнішими за Берлінську стіну.

«За допомогою веж зі зброєю та сторожових псів вони намагалися утримати людей усередині, а ідеї – назовні. Однак це не вдалося. Тому що наші бачення й цінності були сильнішими. Свобода, демократія й людська гідність. Ті самі цінності, які об’єднують нас сьогодні, надихали звичайних людей 30 років тому, щоб досягти чогось надзвичайного», – сказав Столтенберґ.

4 листопада 1989 року в Східному Берліні, на Александерплац відбувся наймасовіший мітинг в історії НДР – за різними оцінками, в ньому взяли участь від 200 тисяч до мільйона людей. Листопадові мирні виступи під гаслами «Ми – народ!» закінчилися падінням Берлінського муру, який сорок років поспіль розділяв столицю Німеччини.

9 листопада 1989 року Берлінський мур, який розділяв Німецьку Демократичну Республіку і Федеративну Республіку Німеччина майже 30 років, був зруйнований.