Фоторепортаж: Активісти та родичі Небесної сотні провели пікет на Банковій

Громадські активісти та родичі загиблих під час Революції гідності провели пікет під стінами Офісу президента. Вони вимагали від Володимира Зеленського налагодити розслідування справ Майдану після переходу їх у підслідність Державного бюро розслідувань з 20 листопада. На Банкову прийшло близько 100 людей із плакатами «Кожного ката чекає розплата», «Що після 20 листопада?», «Справам Майдану труба?». Під вікнами Офісу президента свічками виклали «Майдан забуттю не підлягає».

Учасники акції також вимагали створення в ДБР окремого слідчого управління і прийняття спеціальної поправки, яка дала б змогу ефективним слідчим ГПУ перейти до нової структури.

Із 20 листопада 2019 року, згідно із ухваленими змінами до законодавства, органи прокуратури втрачають право проводити досудове розслідування у кримінальних провадженнях. Це означає, що і справи про розстріли учасників Революції гідності – справи Майдану – мають перейти до Державного б’юро розслідувань. Адвокати родин Небесної cотні застерігають, що через організаційні проблеми і політичні причини слідство може бути зупинене. Про можливе тимчасове призупинення слідства у справах Майдану заявив і директор ДБР Роман Труба.