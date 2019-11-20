ГПУ: жодне з проваджень, пов’язаних із Майданом, не буде втрачено

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявляє, що жодне з кримінальних проваджень, пов’язаних із подіями на Майдані, не буде втрачене. Ці провадження наразі впорядковуються й інвентаризуються, заявив Рябошапка на зустрічі з представниками родин Героїв Небесної Сотні, повідомляє пресслужба ГПУ.

Для впорядкування справ у рамках Генеральної прокуратури створена спеціальна інвентаризаційна комісія, до якої увійшли представники громадськості й Державного бюро розслідувань, йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі з представниками родин Героїв Небесної Сотні, участь в якій взяв і директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, домовилися, що їхні делегати також увійдуть до інвентаризаційних комісій.

Крім того, кажуть у ГПУ, буде утворено робочу групу за участі їхніх представників, щоб вони мали можливість здійснювати свого роду громадський моніторинг подальшого ходу розслідування цих кримінальних проваджень.

Генеральний прокурор нагадав, що 20 листопада – останній день, коли органи прокуратури мають повноваження здійснювати досудове розслідування, і станом на зараз прокуратура вже передала більшу частину кримінальних проваджень, які розслідувались її слідчими підрозділами, за належністю до інших органів досудового розслідування.

«Що стосується справ Майдану, то певна частина з них, які здебільшого стосуються корупційних злочинів, а також в яких фігурантами є високопосадовці, відповідно до підслідності передана до НАБУ, інші справи – до ДБР, СБУ та органів Національної поліції України», – йдеться в повідомленні.

За словами генпрокурора, у зв’язку із надзвичайно великим обсягом матеріалів, яких налічуються тисячі томів, вони передані лише юридично, а фізично ці справи залишаються у прокуратури і будуть поступово передаватися до відповідного органу досудового розслідування.

Рябошапка запевнив, що слідство у провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках, не буде зупинятись, оскільки законодавство передбачає можливість проведення невідкладних процесуальних дій за участі процесуальних керівників, тобто тих прокурорів, які й надалі залишаються здійснювати процесуальне керівництво у цих провадженнях.

Генеральний прокурор також наголосив на важливості якомога швидшого ухвалення парламентом змін до закону України «Про Державне бюро розслідувань», які, зокрема, стосуються можливості переходу слідчих, що сьогодні розслідують провадження, пов’язані зі справами Майдану, до Державного бюро розслідувань.

За даними Генпрокуратури, під час Революції гідності 2013-2014 років постраждали 2,5 тисячі людей, 104 були убиті. Загиблих учасників акцій протесту проти режиму Віктора Януковича, який відмовився підписувати Угоду про асоціацію із Євросоюзом, почали називати Небесною сотнею.

Як повідомили Радіо Свобода у ГПУ, до кінця 2017 року слідство встановило причетність до розстрілів 20 лютого 34 осіб: п’ятеро з них постали перед Святошинським судом – це «ексберкутівці» Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський, решту оголосили в розшук.