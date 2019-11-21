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21 листопада 2019, Київ 13:51
Новини | Політика

Зеленський: потрібні реальні результати розслідування справ Майдану

Президент України Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність результатів розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності.

«Нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану», – сказав Зеленський у Києві 21 листопада під час заходів до Дня Гідності та Свободи.

Спілкуючись з членами родин Героїв Небесної сотні та учасниками Євромайдану, президент підтвердив, що розслідування справ Майдану продовжиться.

/**/ /**/ Певна частина проваджень, які здебільшого стосуються корупційних злочинів, а також в яких фігурантами є високопосадовці, відповідно до підслідності, передана до НАБУ, інші справи – до ДБР, СБУ та органів Національної поліції України, повідомив генпрокурор
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Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена зранку 21 листопада вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні. Президентське подружжя встановило лампадки біля пам’ятного хреста на місці їхньої загибелі.

У заході також взяли участь прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, голова СБУ Іван Баканов, інші посадовці.

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи – свято на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції гідності (2013 року). Це свято відзначалося як День свободи з 2005-го по 2011 рік. За правління Віктора Януковича його відзначення фактично скасували, об’єднавши із Днем Соборності 22 січня.

У 2014 році п’ятий президент України Петро Порошенко відновив його офіційний статус, відтоді Україна одночасно святкує річниці Помаранчевої революції і Євромайдану.

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