В Україні відзначають День Гідності та Свободи

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи – свято на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції гідності (2013 року).

«Цього дня 5 років тому українці вийшли з мирним протестом на майдан Незалежності в Києві, щоб відстояти свої цінності та свободу. Після того були важкі місяці протистоянь, жорстокі розгони та вбивства мирних громадян. Важкою ціною українці вистояли і перемогли! Світла пам’ять загиблим!» – написав у Facebook прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Це свято відзначалося як День свободи з 2005-го по 2011 рік. За правління Віктора Януковича його відзначення фактично скасували, об’єднавши із Днем Соборності 22 січня.

У 2014 році президент Петро Порошенко відновив його офіційний статус, відтоді Україна одночасно святкує річниці Помаранчевої революції і Євромайдану.

У Києві о 10:00 21 листопада розпочнеться поминальний молебень і покладання квітів на алеї Героїв Небесної Сотні. Приблизно в той же час центром міста в рамках акції «Пам'ятаємо» пройде студентська хода. Свято відзначатимуть і в столичній мерїі. Зокрема, КМДА організовує концертну програму за участю кількох артистів і колективів, які виступали на сцені Майдану.