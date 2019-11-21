У Києві відбувся поминальний молебень біля екуменічного храму на алеї Героїв Небесної сотні

Зранку 21 листопада відбувся поминальний молебень по Героях Небесної сотні біля екуменічного храму Архістратига Михаїла та українських новомучеників Української греко-католицької церкви на алеї Героїв Небесної Сотні.

У своїх промовах священики закликали не тільки шанувати героїв, а й продовжувати розпочаті ними справи, серед іншого, боротьбу за свободу та гідність людини, за демократичні зміни в Україні.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, серед учасників молебню були родини загиблих майданівців, громадські активісти та учасники Революції гідності. Після молебню люди поклали квіти до народного меморіалу Героїв Небесної сотні, який розташований біля входу до храму.

Нинішню акцію організували громадська організація «Родина Героїв Небесної сотні», Самооборона Майдану, ініціативна група поранених/постраждалих на Майдані за підтримки Національного музею Революції Гідності.

Уже стало традицією, що 21 листопада, 18-20 лютого священики екуменічного храму Архістратига Михаїла проводять поминальні молебні на вшанування пам’яті загиблих майданівців.