Понад 10 людей голодують разом із адвокаткою Закревською: хто вони і чого хочуть

Адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська вже дванадцятий день голодує із вимогою ухвалити поправку до закону про Державного бюро розслідувань, що дозволить за спрощеною процедурою перейти туди слідчим Генпрокуратури, які розслідували справи Майдану, поки прокуратура не втратила відповідні повноваження. За цей час до неї приєднались також інші активісти у Києві та регіонах. Відповідний законопроєкт Верховна Рада має розглянути 3 грудня.

Олена Герасим’юк

Письменниця, громадська активістка, парамедик «Госпітальєрів». Голодує з 2 грудня.

Мені важливіша справедливість у слідстві по розстрілу Майдану, ніж власне здоров'я

«Так, я розумію, що у моїй нинішній ситуації із вагою у ледве набраних 40 кг це може бути великим регресом у лікуванні і критично вдарити по здоров'ю. Винятками до вживання будуть лише призначені лікарями медикаменти. Але мені важливіша справедливість у слідстві по розстрілу Майдану, ніж власне здоров'я. Я щиро сподіваюсь, що завтра таки відбудеться необхідний розгляд, але Женя пише, що в цьому є великі сумніви. Що ж, поглянемо. Ми ніколи не знаємо, в які історії потрапимо наступного разу», – написала вона у фейсбуці.

Наталія Лютікова

Приєдналася до голодування 30 листопада.

Від дня загибелі Сергія Нігояна, здається, вже майже не спала

«Я не була на Майдані фізично. В той час жили в Сімферополі і мій Майдан – це стріми, стріми вдень і вночі, посилки з теплим одягом на НП, поповнення телефонів медиків, участь в кримських акціях Євромайдану. Від дня загибелі Сергія Нігояна, здається, вже майже не спала. По вулицях ми ходили тоді так, в віночках, інколи під слова підтримки, частіше під улюлюкання і насмішки. Тоді ми змінилися назавжди», – написала вона у фейсбуці.

Сергій Нужненко

Фотокореспондент Радіо Свобода, а під час Майдану – активіст, один із дев’яти «в’язнів Банкової», якого силовики затримали 1 грудня 2013 року нібито за участь у штурмі адміністрації Віктора Януковича. Голодує із 28 листопада.

Костянтин Реуцький

Виконавчий директор фонду «Восток SOS», журналіст. Голодує із 28 листопада, про що він заявив, виголошуючи промову на конференції Міжнародної федерації за права людини «Розв’язання збройного конфлікту в Україні: політичні та гуманітарні виклики» у Парижі.

Марія Квятковська

Учасниця Майдану, вдова загиблого 20 лютого 2014-го біля Жовтневого палацу Володимира Мельничука. Голодує із 26 листопада.

Сергій Бистров

Доброволець, учасник оборони Савур-Могили Сергій Бистров із Харкова оголосив голодування 26 листопада.

Олександр Ябчанка

Експерт «Реанімаційного пакету реформ» із питань медичної реформи. Голодує із 26 листопада.

Микола Виговський

Громадський активіст. Входить до партії «Голос», балотувався від неї на виборах до Верховної Ради. Голодує від 25 листопада.

«Більше не маю сил та морального права стояти осторонь, тому від сьогодні приєднуюсь до неї та голодуватиму до виконання однієї простої вимоги – скликання позачергового засідання Верховної Ради та прийняття закону про ДБР з урахуванням правки, яка розблокує розслідування справ Майдану», – написав він у фейсбуці.

Любомира Кеплер

Активістка Майдану, одна з потерпілих у справі про розгін студентів 30 листопада 2013-го. Голодує із 25 листопада.

Максим Музика

Ветеран війни на Донбасі. Оголосив голодування 25 листопада.

«І хоч я розумію, що в моєму випадку приєднання до голодування, коли в мене жирових запасів на пару місяців, виглядає досить смішно, але я теж поки утримаюсь від їжі. Бо якось шмат в горло не лізе», – написав він у фейсбуці.

Михайло Шекета і Микола Королович

Ці активісти з Мукачева, ветерани війни на Донбасі, як повідомила сама Євгенія Закревська, голодують з 22 листопада.

Окрім того, за даними адвокатки, до голодування долучились потерпілий у справі про розгін студентів 30 листопада 2013 Андій Соколенко та активістка і волонтерка з Мелітополя Тетяна Гаценко.

Вийшли з голодування

Марина Ліліченко

Адвокатка, координаторка «Правозахисного порядку денного». Почала голодування 26 листопада, 28-го оголосила про його припинення.

Олексій Цимбалюк

Ветеран війни на Донбасі, в Україні відомий також як учасник операції СБУ з попередження замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка. Почав голодування 26 листопада, припинив 30 листопада – через виразку шлунка.

Інші акції та флешмоби на підтримку Закревської

Сама Євгенія Закревська закликає не голодувати на знак солідарності з нею, а здати кров. Цей флешмоб юристка запустила 28 листопада, коли її вага опустилася до 50 кілограмів.

«Справа в тому, що людям з вагою нижче 50 кг не можна бути донорами. У них не беруть кров (окрім як на аналізи). А я періодично здаю кров. І втрата цієї можливості мене серйозно пригнічує. Давайте ті, хто хочуть підтримати мене і наші вимоги, не будуть голодувати, а підуть і здадуть кров за мене. Напишуть про це пост. І передадуть челендж ще двом людям? Це насправді буде корисніше і для вас, і для інших, і дуже сильно мене підтримає», – написала вона у фейсбуці.

Окрім того, у Києві, Львові, Івано-Франківську, Тернополі та Харкові відбуваються акції солідарності з Євгенією Закревською та на підтримку її вимог.

Передісторія:

Із 21 листопада Генеральна прокуратура втратила функції досудового розслідування та передала розслідувані провадження в інші відомства – ДБР, СБУ, поліцію. Серед цих проваджень і справи Майдану.

Адвокатка Євгенія Закревська оголосила голодування через нерозглянуту депутатами Верховної Ради поправку у закон про Державне бюро розслідувань, яка б дозволила перейти туди слідчим з ГПУ, які займаються саме цими розслідуваннями. Закревська зробила цю заяву в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» 21 листопада.

Офіс президента України повідомив, що згадану поправку, за яку виступають активісти, Верховна Рада має розглянути завтра, 3 грудня.

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