Фоторепортаж: Під Верховною Радою вимагали «Не злити справи Майдану»

Під стінами парламенту в Києві пройшла акція на підтримку адвокатки родин Небесної сотні Євгенії Закревської, яка оголосила голодування через нерозслідування справ Майдану. На акцію вийшло декілька десятків людей, вони поставили пляшки з водою, а також зі свічок виклали напис «Не злий Майдан».

До акції долучилася й сама Закревська. Вона зазначила, що після неї голодування оголосили ще 8 людей.



Євгенія Закревська оголосила голодування через нерозглянуту депутатами Верховної Ради поправку до закону про Державне бюро розслідувань (ДБР). Закревська зробила про це заяву в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» 21 листопада. Йдеться про поправку, яка б дозволила перевести до ДБР без конкурсу, або за спрощеною процедурою, слідчих управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури, які займалися справами Майдану.

