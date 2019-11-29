«Ніхто не дозволить зливати справи Майдану»: Зеленський назвав дату розгляду змін до закону про ДБР

Першим питанням на порядку денному Верховної Ради України 3 грудня мають бути зміни до закону про Державне бюро розслідувань щодо продовження розслідування злочинів проти учасників Революції гідності, заявив президент Володимир Зеленський.

«Незважаючи на те, що з 20 листопада прокуратура позбавлена функцій слідства, ви маєте продовжити на належному рівні здійснювати процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях інших органів. Насамперед це стосується злочинів, вчинених на майдані Незалежності у 2013–2014 роках», – сказав Зеленський на зустрічі в Генпрокуратурі.

Зеленський запевнив, що «ніхто не дозволить зливати справи Майдану».

За даними ГПУ, до Державного бюро розслідувань, в якому вже створили спеціальний слідчий підрозділ для розслідування злочинів, пов’язаних із подіями на Майдані у 2013-2014 роках, відійде 50 проваджень, ще 43 – до Національного антикорупційного бюро. Решта проваджень будуть передані – до органів Національної поліції, СБУ і Державної податкової служби.

Раніше, на зустрічі з представниками родин героїв Небесної сотні, генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив про важливість ухвалення Верховною Радою закону про вдосконалення роботи ДБР, який дозволить слідчим прокуратури, що працювали над вказаними провадженнями, перейти до відповідного підрозділу ДБР у спрощеному порядку.

Минулого тижня адвокатка Євгенія Закревська оголосила голодування через нерозглянуту депутатами Верховної Ради поправку, яка б дозволила слідчим у справах Майдану перейти в Державне бюро розслідувань і поновити розслідування цих справ.

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