ГПУ: слідство в 114 пов’язаних із Майданом провадженнях не зупинятимуть

Генеральна прокуратура України заявляє, що слідство у 114 провадженнях щодо злочинів, пов’язаних із масовими протестами у 2013-2014 роках, не припинятимуть у зв’язку із закінченням строку повноважень досудового розслідування в органів прокуратури.

«Прокурори спеціально створеного департаменту процесуального керівництва в цих провадженнях зможуть проводити невідкладні процесуальні дії для розслідування, поки не завершиться передача матеріалів справ до відповідних органів», – йдеться в повідомленні.

За даними ГПУ, до Державного бюро розслідувань, в якому вже створили спеціальний слідчий підрозділ для розслідування злочинів, пов’язаних із подіями на Майдані у 2013-2014 роках, відійде 50 проваджень, ще 43 – до Національного антикорупційного бюро. Решта проваджень будуть передані – до органів Національної поліції, СБУ і Державної податкової служби.

Раніше, на зустрічі з представниками родин героїв Небесної сотні, генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив про важливість ухвалення Верховною Радою закону про вдосконалення роботи ДБР, який дозволить слідчим прокуратури, що працювали над вказаними провадженнями, перейти до відповідного підрозділу ДБР у спрощеному порядку.

Напередодні адвокатка Євгенія Закревська оголосила голодування через нерозглянуту депутатами Верховної Ради поправку, яка б дозволила слідчим у справах Майдану перейти в Державне бюро розслідувань і поновити розслідування цих справ. Закревська зробила цю заяву в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Зараз, з сьогоднішнього дня, коли зупинилося це розслідування. З цього дня я не буду їсти до того моменту, поки не приймуть цю поправку, не створять це управління і не переведуть туди цих слідчих», – сказала Закревська.

Депутатка з владної фракції Ірина Верещук наголосила, що розгляд цієї поправки запланований на 5 грудня.