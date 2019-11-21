Акції до річниці Євромайдану в українських містах – огляд

21 листопада 2013 року після рішення уряду Миколи Азарова відкласти угоду про асоціацію з Європейським союзом в Україні почалися акції протесту. Вони тривали впродовж трьох місяців і завершилися втечею з України президента Віктора Януковича й низки чільних посадовців.

За даними Моніторингової місії ООН, під час Євромайдану загинули 98 людей: серед них 84 учасники протестів, 13 правоохоронців та одна людина, яка опинилася на місці подій випадково. Найбільша кількість жертв зафіксована 20 лютого 2014 року.

Водночас у Генеральній прокуратурі України вважають, що в дні Революції Гідності загинули 104 людини, ще 2,5 тисячі – отримали травми.

Як в Україні відзначали шосту річницю початку Євромайдану – читайте в огляді Радіо Свобода.

Київ

На столичний майдан Незалежності вийшли кілька сотень людей. Зокрема, учасники «Руху опору капітуляції» влаштували віче «Ми маємо гідність».

На Алею Героїв Небесної сотні, де розстрілювали учасників Євромайдану в лютому 2014 року, люди приносили квіти та лампадки. Ввечері там відбувся молебень за загиблими.

Львів

Протягом усього дня львів’яни йшли до Меморіалу пам’яті Героїв Небесної сотні, щоб запалити лампадки за загиблими майданівцями і пригадати події 2013-2014-го. Шість років тому львівська молодь прийшла до пам’ятника Шевченкові з прапорами України та ЄС, плакатами на підтримку євроінтеграції України та закликами до киян вийти на майдан Незалежності.

Увечері в присвяченій Дню гідності та свободи ході взяли участь кілька сотень львів’ян. Марш, організований студентами, розпочався від пам’ятника Степанові Бандері до постаменту Тараса Шевченка. У ньому взяли участь ті, хто 21 листопада 2013 року вийшов на Майдан у Львові, а потім поїхали до Києва.

Хода відбулася без партійної символіки. На площі біля пам’ятника Кобзареві відбулося віче.

Одеса

Біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації зібралися близько сотні людей. За словами одного з організаторів одеського заходу, голови ГО «Методичний центр учасників АТО» Дмитра Колцуна, революції починались саме тут, на цій площі.

«А ще 19 лютого 2014 року саме тут відбулось побиття журналістів та активістів. І вже давно журналісти показали, хто привозив «тітушок», як їх везли, але досі винні не покарані», – говорить Колцун.

Організатори виклали лампадками тризуб на честь загиблих на Майдані, але через сильний вітер їх запалити не вдалося.

Дніпро

Кілька сотень дніпрян зібрались під будівлею облдержадміністрації. У руках вони тримали запалені смолоскипи, синьо-жовті та червоно-чорні прапори, а також гасло «Ні капітуляції!». Учасники віча скандували: «Вимога нації – ні капітуляції!» Священники Православної церкви України відслужили молебень за загиблими під час Революції Гідності та в боях на сході країни.

Запоріжжя

«Марш Гідності та Свободи» відбувся і в Запоріжжі. Акція стартувала на площі Маяковського. Кілька сотень учасників маршу пройшли з національними прапорами центральним проспектом Запоріжжя, скандуючи «Україна понад усе», «Схід і Захід разом», «Козацькому роду нема переводу», «Героям Небесної сотні тричі «Слава!» та «Реванш не пройде». Попереду ходи її учасники несли великий банер з написом українською та англійською «Ні капітуляції. No capitulation».

Завершився марш мітингом на майдані Героїв Революції, де взимку 2013-2014-го року збирався запорізький Майдан. Активісти вшанували хвилиною мовчання пам’ять Героїв Небесної Сотні. Після цього організатори надали слово всім охочим виступити та звернутися до громадськості. Серед спікерів були місцеві активісти, ветерани війни на Донбасі та волонтери.