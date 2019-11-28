У ДБР треба створити управління у справах Майдану – Євгенія Закревська

Гості програми «Ваша Свобода»: колишній начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк; народний депутат України («Слуга народу»), голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський; адвокат родин Небесної сотні Євгенія Закревська.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав поправку до законопроєкту про Державне бюро розслідувань, яка дозволить слідчим, які розслідували справи Майдану, перейти з Генпрокуратури до ДБР без проходження конкурсу. Тим часом продовжує голодувати адвокат родин Небесної сотні Євгенія Закревська. Вона наголошує, що продовжуватиме голодування допоки депутати не ухвалять цієї поправки до закону про ДБР. Закревську підтримали вже багато громадян, серед яких і Олег Сенцов, а десятки активістів на знак солідарності також оголосили голодування.

Віталій Портников: Пане Горбатюк, що насправді відбувається?

Будь-яка зміна тих, хто розслідував справи і дійшов до результату, завжди йде на шкоду розслідуванню

Сергій Горбатюк: Ще нічого не відбувається. Слідчі прокуратури втратили повноваження розслідувати, а ДБР ще матеріалів провадження не отримало.

Навіть якби й отримало, потрібен ще значний проміжок часу, щоб ознайомитися з цими кримінальними провадженнями, тільки після того приступати до розслідування.

Будь-яка зміна тих, хто розслідував справи і дійшов до результату, завжди йде на шкоду розслідуванню. Це я можу сказати зі своєї практики.

І голосування за поправку, чомусь Верховна Рада не хотіла голосувати повністю за ту норму, яку пропонували і адвокати родин Небесної сотні. А саме, щоб мали можливість бути переведеними не тільки слідчі прокуратури, тому що у групі впродовж 5 років працювали і слідчі поліції, і слідчі СБУ. Вони це чомусь категорично відмовили. І також категорично зайняли позицію, щоб не могли потрапити до ДБР ті, хто звільнені на теперішній час. Таких звільнених з управління спецрозслідувань є 5 осіб, зокрема і я.

Відчуття, що на ДБР існує вплив Портнова, не підштовхує бажання слідчих переходити до ДБР

Є якесь незрозуміле бажання, щоб чи я особисто, чи керівники управління спецрозслідувань, які були звільнені безпідставно з прокуратури, не мали можливості доступу до розслідування цих проваджень.

На початок літа цього року було 45 слідчих, зараз залишилося 25. І не всі слідчі готові переходити з врахуванням того, що вони потребують постійного захисту.

Євгенія Закревська – з недержавних адвокатів – найбільший «двигун» розслідування, саме об’єктивного

На сьогодні ті загрози, відчуття, що на ДБР існує вплив сторонній, зокрема того ж самого чиновника часів Януковича – Портнова, не підштовхує бажання слідчих переходити до ДБР.

Та й саме відношення керівництва ГПУ показало, що воно не зацікавлене у збереженні слідчих і прокурорів, які тривалий час працювали в цьому кримінальному провадженні.

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Євгенія Закревська – це, якщо не говорити з боку слідчих та прокурорів, а з недержавних адвокатів, активістів, найбільший «двигун» розслідування, саме об’єктивного, повного і всебічного розслідування, і «барометр загроз», якщо можна застосувати такий термін, для розслідування. Якщо вона вже пішла на крок оголошення голодування, то відчуття величезної загрози щодо того, що ці розслідування можуть бути повністю припинені, тому що на сьогоднішній день вже припинене розслідування, дуже величезне.

У нас судові процеси просто йдуть, аби йти. Не видно, що вони йдуть до завершення

У нас судові процеси просто йдуть, аби йти. Не видно, що вони йдуть до завершення. Засідання призначають раз на місяць, раз на два місці, переносяться, судді самовідводи беруть, змінюється підсудність. Все робиться для того, щоб не входити в цей процес. Це швидко припиняється.

Якби Вища рада правосуддя за порушення закону притягла б одного, двох, трьох суддів за умисне недотримання розумних термінів, то це змінилося б.

Є й експертна проблема. У нас 3 роки проводяться експертизи. У нас недостатня кількість експертів-балістів і фінансування їх недостатнє. Тільки за допомогою родин Небесної сотні змогли вирішити питання забезпечення новими мікроскопами для дослідження балістичних зразків! Самій державі це не потрібно. Майданівські справи просто показують наверх, що відбувається.

– Пане Монастирський, обіцянка розслідувати справи Майдану була важливою частиною всіх передвиборчих кампаній. І як так сталося, що зараз це розслідування резонує в досить негативному контексті?

На парламентському комітеті підкорегували правку щодо переведення слідчих прокуратури, які займалися справами Майдану до ДБР

Денис Монастирський: На жаль, це не було вирішено ще під час створення самого ДБР. Я не бачу юридичної можливості, яким чином так зробити, щоб були переведені слідчі органів прокуратури, які ведуть справи Майдану, до ДБР сьогодні. І мають бути набрані власні слідчі, які мають працювати і розслідувати ці справи.

Ми планували поправку до закону ухвалити до 20 листопада. Але так сталося, що включилися різні важелі, зокрема тому, що цей законопроект не тільки містить норму про переведення слідчих, але й взагалі про перезавантаження ДБР, зміну його правового статусу, зміну керівництва у тому числі, тому дві фракції зокрема заблокували розгляд у минулу пленарну п’ятницю.

Учора на парламентському комітеті ми підкорегували набрання чинності цієї правки щодо переведення слідчих прокуратури, які займалися справами Майдану станом на 20 листопада цього року, до ДБР. Я сподіваюся, що Верховна Рада у вівторок ухвалить цей закон. Зараз, зі слів генпрокурора, який був учора на засіданні, проводиться інвентаризація цих проваджень і, умовно, їх упаковують слідчі, які вчора ще займалися розслідуванням. Сподіваюся, що завтра після набуття чинності закону ці слідчі будуть їх розпаковувати вже в якості слідчих ДБР.

– Пані Закревська, наскільки вас задовольнили ті рішення, які ухвалені у парламенті?

Потрібно створити управління у справах Майдану достатньої кількості

Євгенія Закревська: У парламенті ще не ухвалені рішення. Погоджено поправку на комітеті.

І якщо взагалі закон про ДБР буде ухвалений в редакції, яка пропонується комітетом, то там до президента перейдуть повноваження щодо зміни структури ДБР. Відповідно потрібно змінити структуру, створити там управління у справах Майдану достатньої кількості. Це не ті 25 людей і не 50 людей, про які зараз говориться. Це, щонайменше, 70. Це ті, які займалися виключно справами, які переходять до ДБР. А вже після всіх скорочень, чисток і так далі, станом на літо цього року. І привести туди людей, а на решту вакантних посад оголосити конкурс і провести його. Тобто ще роботи і роботи насправді.

При чому дедлайн щодо створення цього управління, переведення слідчих – це 1 січня наступного року, тому що з цього часу починає працювати Офіс генпрокурора. Це значить, що слідчих на цей момент не залишиться і переводити вже буде нікого.