Справи Майдану: правозахисники виступили на підтримку адвокатки Закревської, яка голодує

Низка українських правозахисних організацій виступила з акцією на підтримку адвокатки Євгенії Закревської, яка голодує за відновлення слідства у справах Майдану.

У соціальних мережах правозахисники і адвокати запустили соціальну ініціативу #‎plate_for_zhenya, щоб привернути увагу до справи, через яку їхня колега голодує вже п’яту добу.

Також кілька організацій адресували президентові, парламенту та уряду вже не перше відкрите звернення з вимогою недопущення розвалу справ Майдану. Його підписантами стали благодійний фонд «Восток-SOS», «Освітній дім прав людини в Чернігові», «Адвокатська дорадча група», ініціатива «Хто замовив Катю Гандзюк?», правозахисний центр «Дія» та «ZMINA. Центр прав людини».

«Ми впевнені, що показове ігнорування суспільного запиту на встановлення справедливості у справах Майдану та покривання злочинців чинною українською владою може різко дестабілізувати ситуацію в країні. Ми висловлюємо солідарність з адвокаткою Євгенією Закревською, яка оголосила голодування на знак протесту проти спроб розвалити справи Майдану», – йдеться у зверненні.

Адвокатка Євгенія Закревська оголосила голодування через нерозглянуту депутатами Верховної Ради поправку у закон про Державне бюро розслідувань. Закревська зробила цю заяву в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» 21 листопада.

Йдеться про поправку, яка б дозволила перевести до ДБР без конкурсу або за спрощеною процедурою слідчих управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури, які займалися справами Майдану.

Депутатка з владної фракції Ірина Верещук заявила, що розгляд цієї поправки запланований на 5 грудня.

Із 21 листопада Генеральна прокуратура втратила функції досудового розслідування та передала розслідувані провадження в інші відомства – ДБР, СБУ, поліцію. Серед цих проваджень і справи Майдану.

Президент України Володимир Зеленський 21 листопада заявив про необхідність результатів розслідування злочинів проти учасників Революції гідності. Спілкуючись із членами родин Героїв Небесної сотні та учасниками Євромайдану, президент підтвердив, що розслідування справ Майдану продовжиться.