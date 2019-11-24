Адвокатка родин Небесної сотні Закревська голодує три доби

Голодування адвокатки Євгенія Закревська, яка представляє у суді родини загиблих та постраждалих під час подій Майдану, триває вже четверту добу. За цей час вона втратила вже майже два кілограми.

«Сьогодні порівняла кількість слідчих управління спецрозслідувань станом на 1.07.2019 і станом на 20.11.2019 – з 67 лишилось 25. Шанси на продовження розслідування #СправМайдану худнуть разом зі мною», – написала вона вчора на своїй фейсбук-сторінці.

Окрім того, як повідомила Закревська, на знак соліданості із нею від 22 листопада оголосили голодування також двоє активістів: Михайло Шекета і Микола Колорович із Мукачева.

Багато інших активістів та громадських ініціатив підтримують вимоги Закревської постами у соцмережах та на акціях протесту.

Про голодування активістки висловився, серед інших, український письменник і режисер, звільнений «в'язень Кремля» Олег Сенцов.

Адвокатка Євгенія Закревська оголосила голодування через нерозглянуту депутатами Верховної Ради поправку у закон про Державне бюро розслідувань. Закревська зробила цю заяву в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» 21 листопада.

Йдеться про поправку, яка б дозволила перевести до ДБР без конкурсу або за спрощеною процедурою слідчих управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури, які займалися справами Майдану.

Депутатка з владної фракції Ірина Верещук заявила, що розгляд цієї поправки запланований на 5 грудня.

З 21 листопада Генеральна прокуратура втратила функції досудового розслідування та передала розслідувані провадження в інші відомства – ДБР, СБУ, поліцію. Серед цих проваджень і справи Майдану.

Президент України Володимир Зеленський 21 листопада заявив про необхідність результатів розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності. Спілкуючись із членами родин Героїв Небесної сотні та учасниками Євромайдану, президент підтвердив, що розслідування справ Майдану продовжиться.