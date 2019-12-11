Нове провадження ДБР щодо Порошенка звинувачує і Зеленського – адвокат

Нове кримінальне провадження Державного бюро розслідувань щодо можливого вчинення державної зради п’ятим президентом України Петром Порошенком під час підписання Мінських угод звинувачує не стільки експрезидента, скільки чинного голову держави Володимира Зеленського і його команду, заявляє адвокат Порошенка Ігор Головань.

«Портнов і Труба намагаються оголосити державною зрадою мінські домовленості. Домовленості, завдяки яким агресію Росії вдалося зупинити, проти Росії були введені міжнародні санкції, а Україна отримала час і можливість для побудови нової армії, яка здатна завдати могутніх втрат ворогові», – написав адвокат у блозі на «Українській правді» ввечері 10 грудня.

«І їм байдуже, що звинувачують вони не стільки п’ятого президента Порошенка, скільки президента Зеленського і всю його команду переговорників, для яких Мінські домовленості (Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року та Мінський комплекс заходів від 12 лютого 2015 року) продовжують слугувати основою роботи Нормандського формату, держави-члени якого віддані їхній повній імплементації», – додав він.

10 грудня в Державному бюро розслідувань підтвердили Радіо Свобода відкриття кримінального провадження за фактом можливого скоєння державної зради Петром Порошенком під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі у 2015 році.

Раніше про відкриття такого провадження за своєю заявою повідомив колишній чиновник часів експрезидента Віктора Януковича Андрій Портнов.

У ДБР не змогли уточнити, яке це за рахунком провадження проти Петра Порошенка, відкрите ДБР. Станом на 20 листопада таких проваджень було 13.

Петро Порошенко цю інформацію наразі не коментував.

Державне бюро розслідувань України 18 листопада повідомило, що направилo у Генеральну прокуратуру проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку.

«Проєкт підозри підготовлено й направлено до прокуратури в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року.

У документі ідеться про підозру п’ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 109 та частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України», – мовиться у повідомленні.

Його захист назвав це «російським замовленням».

Слідчі бюро також направили до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Петра Порошенка, який нині є чинним народним депутатом.

Колишній президент раніше заявляв, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».