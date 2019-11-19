Радіо Свобода Daily: У чому слідчі ДБР підозрюють експрезидента Порошенка

ДБР направило у ГПУ проєкт підозри Порошенку і просить зняти недоторканність

Державне бюро розслідувань України направилo у Генеральну прокуратуру проєкт повідомлення про підозру п’ятому президентові України, народному депутатові Петру Порошенкові.

«Проєкт підозри підготовлено і направлено до прокуратури в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року», – мовиться у повідомленні.

Також слідчі бюро направили до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради щодо зняття з Петра Порошенка недоторканності. Експрезидент заявляє, що через це достроково повернувся в Україну з Туреччини, де перебував із візитом. За його словами, справа проти нього «не має юридичної ваги».

«Звинуватити п’ятого президента України в захопленні державної влади – це смішно. Може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба з паном Портновим вирішили захищати Януковича?» – заявив Порошенко.

Повернення захоплених Росією українських кораблів

Росія передала Україні захоплені майже рік тому з застосуванням зброї в міжнародних водах біля Керченської протоки українські кораблі. На цей час судна ще прямують до українських берегів. Росія захопила їх із екіпажами, коли ті прямували з Одеси до Маріуполя. 24 захоплені в полон українські військові провели в російському СІЗО 10 місяців. Вони повернулися додому трохи раніше, ніж кораблі, – але завдяки обміну, а не за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права. Іще у травні цей Трибунал вказав Росії повернути і моряків, і кораблі негайно. Реакції Києва, Москви і експертів ми зібрали тут.

Далі коротко:

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що зустріч «нормандської четвірки» запланована на 9 грудня у Парижі. При цьому він закликав не «завищувати очікування» щодо зустрічі.

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І, схоже, там буде довічний президент.

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