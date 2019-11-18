ОБСЄ: вибори в Білорусі не відповідали міжнародним стандартам

Фундаментальні свободи були знехтувані на позачергових парламентських виборах у Білорусі, за підсумками яких не переміг жоден опозиціонер, заявляють міжнародні спостерігачі.

«Перешкоди в реєстрації політичних партій, обмежена кількість місць для масових заходів і плата за їх проведення, а також кримінальна відповідальність за наклеп» кинула тінь на вибори, заявили в спостережній місії ОБСЄ 18 листопада.

«Ці вибори продемонстрували загальну неповагу до демократичних зобов’язань, – сказала Марґарет Седерфельд, керівник короткострокової спостережної місії ОБСЄ. – У країні, де влада і незалежність парламенту лімітовані, а основні свободи обмежені як для виборців, так і для кандидатів, парламентські вибори ризикують стати формальністю».

Згідно з попередніми результатами парламентських виборів у Білорусі, до нижньої палати парламенту не пройшов жоден опозиційний кандидат. Попередні підсумки голосування опублікувала 18 листопада Центральна виборча комісія Білорусі.

До Палату представників Національних зборів, за даними ЦВК, обрані представники Білоруської патріотичної партії, Республіканської партії праці і справедливості, Ліберально-демократичної партії, Білоруської аграрної партії, комуністи, а також представники громадського об'єднання «Біла Русь». Усі вони підтримують політику влади.

На цьогорічних виборах майже всі опозиційні кандидати були відсіяні владою в процесі реєстрації й агітаційного періоду.

17 листопада близько 7 мільйонів громадян Білорусії, що мають право голосу, обирали 110 депутатів нижньої палати парламенту країни. На депутатські мандати претендували близько 500 кандидатів. Явка на виборах, за даними ЦВК Білорусі, перевищила 77%. За виборами стежили близько тисячі міжнародних спостерігачів від ОБСЄ і СНД.

Активісти Білоруського Гельсінського комітету та центру «Весна» в рамках кампанії «Правозахисники за вільні вибори» заявили про примус, шантаж і маніпуляції під час дострокового голосування на виборах.

Євросоюз вже багато років не визнає президентські і парламентські вибори в Білорусі такими, що відповідають міжнародним стандартам.

Олександр Лукашенко править Білоруссю вже понад 25 років, це довше, ніж будь-який інший лідер у Європі.