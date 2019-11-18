Нуль опозиції. До парламенту Білорусі пройшли тільки лояльні до Лукашенка люди

Центральна виборча комісія Білорусі опублікувала остаточні результати виборів до Палати представників, нижньої палати парламенту, які пройшли 17 листопада.

Явка, за повідомленням ЦВК, склала 77,22%, підрахунок пройшов дуже швидко. Вже опівночі були відомі прізвища всіх депутатів.

На відміну від Палати представників минулого скликання, де два місця отримали депутати з опозиційними поглядами, Анна Конопацька з «Об’єднаної громадянської партії» та Олена Анісім з «Товариства білоруської мови», в нинішньому складі всі депутати лояльні до влади.

Білоруська опозиція вважає, що депутатів фактично призначили, провівши масштабні фальсифікації у виборчих комісіях. Вони вказують, що головне джерело фальсифікацій – дострокове голосування, яке склало рекордні 37%, тобто виборці начебто йшли не в день голосування, а протягом тижня, проконтролювати цю явку та підрахунок голосів у спостерігачів не було можливості. Але протестувати проти таких порушень у Мінську ніхто не вийшов.

Кого обрали в Білорусі

Із обраних 110 депутатів 60 – представники виконавчої влади, тобто працівники міністерств, виконкомів, керівники лікарень і навчальних закладів, журналісти державних ЗМІ, керівники державних підприємств, 30 депутатів минулого скликання, як і бажав президент Білорусі Олександр Лукашенко, який казав, що хоче «переємності» в парламенті.



21 депутат – від провладних політичних партій, в тому числі комуністичної, а також від лояльних до влади громадських організацій і профспілок.

Всі партії і громадські організації, представники яких пройшли до Палати, є провладними: зокрема, «Білоруський республіканський союз молоді» – 2 депутати, партія влади «Біла Русь» – 1 депутат, «Союз жінок Білорусі» –1 депутат, Спілка ветеранів – 1 депутат. Найбільше представників Комуністичної партії Білорусі – 11 осіб. Решту партій ніхто не знає, вони проявляють себе лише на час виборів. Від «Білоруської патріотичної партії» пройшли 2 людини, від «Партії праці та справедливості» – 6, від «Ліберально-демократичної партії» – 1, від «Аграрної партії» –1.

Жодного представника з опозиційною точкою зору в нинішній Палаті представників немає. Незалежне видання «Наша ніва» раніше опублікувало свій прогноз щодо складу нової Палати представників, не збіглися з підсумками тільки 4 прізвища зі 110.

«Держава без особливого опору з боку опозиції і громадськості, а точніше, незважаючи на їхню думку і навіть наплювавши на неї, сформувала нижню палату парламенту зі зручних для себе персонажів. Список прізвищ депутатів із двома-трьома незначними варіаціями легко було скласти відразу після реєстрації кандидатів. Деяку інтригу становило лише питання, чи дасть влада хоч парочку мандатів своїм опонентам з поміркованого крила опозиції», – пише в своєму коментарі до списку депутатів незалежний інформаційний ресурс naviny.by.

Судячи з усього, цю роль в новому парламенті буде грати лідер «Ліберально-демократичної партії» Олег Гайдукевич (працював раніше начальником райвідділку міліції у Мінську), він часом називає свою партію «опозиційною». Хоча, крім самих членів цієї партії, так ніхто більше не вважає. В іншому, як вважають фахівці, Палата представників буде «більш ніж стерильною» і, як ніколи, «нешкідливою».

«Білоруська система фальсифікацій виборів»

«Білоруська система фальсифікацій виборів доведена до досконалості. Ніхто не голосує, ніхто не рахує голосів, але є результат, який ніхто не в змозі заперечити. Навіть якщо на виборчі дільниці в реальності прийде 10%, влада намалює явку в 70% з потрібним результатом для потрібного кандидата», – так оцінив кампанію Павло Усов, білоруський політолог, керівник Центру політичного аналізу і прогнозу.

Палата представників Національних зборів у складі 110 депутатів обирається на чотири роки.

Перше скликання Палати представників у 1996 році Олександр Лукашенко призначив особисто з лояльних до себе депутатів – без участі виборців. Попередній парламент, обраний в 1995 році, він розігнав. Після 1995 року жодні вибори в Білорусі не були визнані ОБСЄ як вільні та демократичні.