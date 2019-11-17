Лукашенко заявив, що знову піде в президенти Білорусі в 2020 році

Президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що балотуватиметься на президентських виборах 2020 року. Він сказав про це 17 листопада після голосування на парламентських виборах, що відбуваються в Білорусі.

«Я свою кандидатуру запропоную на цих виборах. Але, коли люди категорично будуть проти, я заперечувати не буду, хоча, звичайно, трохи переживати буду», – сказав Лукашенко.

За даними голови ЦВК Білорусі, вибори президента в країні мають пройти 30 серпня 2020 року.

До 2010 року Олександр Лукашенко святкував 30 серпня свій день народження, але дев'ять років тому він змінив його на 31 серпня, день народження сина Миколи. У 2020 році незмінному з 1994 року лідерові Білорусі виповниться 66 років.

Олександр Лукашенко керує країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), за винятком виборів 1994 року, на яких його вперше обрали президентом, не були визнані справедливими.