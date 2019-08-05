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05 Серпень 2019, Київ 11:54
Новини | Міжнародні

Голова ЦВК Білорусі назвала можливу дату виборів президента

Голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина

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Голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина в телеінтерв’ю назвала можливу дату виборів президента країни – 30 серпня 2020 року, повідомила державна інформагенція «БЕЛТА».

«Гадаю, що президентська кампанія, швидше за все, пройде в той термін, який визначений Конституцією. Остання можлива неділя – 30 серпня 2020 року. Думаю, що це з великою ймовірністю і є дата виборів президента Республіки Білорусь», – сказала Лідія Єрмошина.

За її словами, 30 серпня – це час, коли більшість громадян повертаються з відпусток, з'їжджаються студенти, тому населення переважно перебуватиме в місці своєї реєстрації.

До 2010 року Олександр Лукашенко святкував 30 серпня свій день народження, але дев'ять років тому він змінив його на 31 серпня, день народження сина Миколи. У 2020 році незмінному з 1994 року лідерові Білорусі виповниться 66 років.

Раніше в посланні народу і Національним зборам Лукашенко заявив, що в 2019 році в Білорусі відбудуться вибори до Палати представників і Ради республіки. Президентські вибори в Білорусі, як і планувалося, відбудуться в 2020 році. Очікується, що вибори в Раду республіки відбудуться 7 листопада, в Палату представників – 17 листопада.

Олександр Лукашенко керує країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), за винятком виборів 1994 року, на яких його вперше обрали президентом, не були визнані справедливими.

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