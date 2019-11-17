Мішок зерна і консультація стоматолога. Чим заманювали на парламентські вибори в Білорусі

О 19 годині за київським часом закрилися виборчі дільниці на парламентських виборах у Білорусі. Кореспонденти Білоруської служби Радіо Свобода поцікавилися, якими способами виборців залучали прийти на дільниці (мова не лише про традиційний буфет, хоча й без нього не обійшлося).

Безкоштовні деруни

У мінській школі № 26 учні і педагоги проводять майстер-клас із приготування і сервірування дерунів, пише агентство «Мінськ-Новини». Спробувати свіжі деруни там можна було безкоштовно. Також у школі проходили майстер-класи з вишивання та випалювання по дереву, дегустація виробів столичних білоруських хлібозаводів.

Мішок зерна, знижки на автошколу

П’ятисотому виборцеві в Узденському районі подарували 30-кілограмовий мішок ячменю, повідомляє mlyn.by. За словами заступника голови тамтешнього райвиконкому, на виборчих дільницях у неділю відбувалися й інші акції: там розігрували квитки на концерти, давали знижки на навчання в автошколі.

Розіграш телефонів і фітнес-браслетів

Редакція «Мінськ-Новини» проводила конкурс світлин на виборчих дільницях. Серед тих, хто сфотографується на виборчій дільниці, пообіцяли розіграти десять електронних девайсів: ноутбук, смарфони, фітнес-браслети.

Консультація стоматологів

На виборчих дільницях Центрального району в Мінську проводили безкоштовні консультації стоматологів. Як пише «Мінськ-Новини», в основний день виборів фахівці 1-ї міської дитячої клінічної стоматологічної поліклініки консультували виборців з приводу профілактики стоматологічних захворювань у дітей і дорослих, підбору засобів гігієни. За словами головного лікаря, подібні консультації проводили і в минулому році, коли були вибори депутатів міськради Мінська.

Прийом у кардіолога

Лікарі консультували на виборчих дільницях і в Молодечно. Там вів прийом завідувач кардіологічного відділення центральної районної лікарні Михайло Шавлюк, пише «Молодечненська газета».

Виступ Солодухи і «Піснярів»

На багатьох дільницях виборців зустрічали співаки. Наприклад, у мінському районі Шабани в школі № 200 співав місцева знаменитість Олександр Солодуха, а на ґанку кінотеатру «Салют» в Серебрянці виступили «Пісняри».

Оригінал публікації на сайті Білоруської служби Радіо Свобода

На виборах у Палату представників – нижню палату Національних зборів Білорусі, які відбулися в неділю, було відкрито близько шести тисяч дільниць для голосування, в тому числі 46 іноземних.