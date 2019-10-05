Білоруські Савка і Гришка про зустріч Лукашенка і Зеленського

Зустріч президента України Володимира Зеленського з його білоруським колегою Олександром Лукашенком у Житомирі надихнула білоруського рок-співака і художника Лявона Вольського на нову серію свого сатиричного мультфільму про Савку і Гришку, героїв білоруського фольклору.

Савка:

Лукашенко и Зеленский

подружились не по-децки.

Гришка:

В Житомире, кстати,

проходила встреча.

Гришка:

Ти ж мене НЕ підманеш?

Савка:

Что ты?! Канешна, нет!

Я - друг твой і товарищ,

Приглашай же в кабинет!

Савка:

Мы навечно будем вместе!

Вы купите наши МАЗы!

Гришка:

Краще дайте нам бензин.

Савка:

Ладно, Вова, продадим.

Гришка:

Ти ж мене НЕ підманеш?

Савка:

Что ты ?! Канешна, нет!

Я - друг твой и товарищ,

Настоящий прэзидент.

Савка:

Торговать с тобой будем.

Гришка:

Тільки нас хвалює Путин.

Савка:

НЕ валнуйся, мы пака

В Донбасс ввядём армию.