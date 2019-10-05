Білоруські Савка і Гришка про зустріч Лукашенка і Зеленського

Зустріч президента України Володимира Зеленського з його білоруським колегою Олександром Лукашенком у Житомирі надихнула білоруського рок-співака і художника Лявона Вольського на нову серію свого сатиричного мультфільму про Савку і Гришку, героїв білоруського фольклору.
Савка:
Лукашенко и Зеленский
подружились не по-децки.
Гришка:
В Житомире, кстати,
проходила встреча.
Гришка:
Ти ж мене НЕ підманеш?
Савка:
Что ты?! Канешна, нет!
Я - друг твой і товарищ,
Приглашай же в кабинет!
Савка:
Мы навечно будем вместе!
Вы купите наши МАЗы!
Гришка:
Краще дайте нам бензин.
Савка:
Ладно, Вова, продадим.
Гришка:
Ти ж мене НЕ підманеш?
Савка:
Что ты ?! Канешна, нет!
Я - друг твой и товарищ,
Настоящий прэзидент.
Савка:
Торговать с тобой будем.
Гришка:
Тільки нас хвалює Путин.
Савка:
НЕ валнуйся, мы пака
В Донбасс ввядём армию.
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