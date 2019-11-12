Лукашенко в Австрії виступив за тісніші зв’язки з ЄС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до Австрії закликав до тісніших зв’язків між його країною і Європейським союзом.

Лукашенко сказав про це 12 листопада у Відні на спільній пресконференції з австрійським президентом Александером ван дер Белленом.

Ця поїздка до ЄС – перша для Лукашенка за понад три роки.

Президент Білорусі назвав Австрію «важливим політичним і бізнес-партнером» Мінська і додав, що Відень може допомогти в нормалізації відносин між його країною і ЄС.

На питання про порушення прав людини в Білорусі Лукашенко сказав: «У нас країна, де можна розслабитися в мирі і безпеці».

Він також сказав, що білоруси користуються правом на життя, правом працювати в Білорусі й за кордоном, а також правом на безкоштовну освіту.

Ван дер Беллен, який відвідував Білорусь минулого року, заявив, що бачить «певне зближення» між Мінськом і ЄС, але також зазначив, що рішуче виступає проти смертної кари в Білорусі.

Лукашенко заявив, що смертна кара була затверджена на референдумі 1996 року.

Протягом багатьох років ЄС закликав Білорусь приєднатися до інших країн в оголошенні мораторію на смертну кару.

За даними правозахисних організацій, близько 400 осіб засуджені до смерті в Білорусі з моменту здобуття незалежності після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

Уряд Лукашенка, який править у Білорусі вже чверть століття, критикують за переслідування опонентів і незалежних ЗМІ.

Білорусь була об’єктом санкцій США і ЄС через погану ситуацію з правами людини і відсутність чесних виборів, проте останнім часом Мінськ і Захід прагнули налагодити зв’язки, щоб зменшити вплив Росії в країні.

Росія є найбільшим торговим партнером Білорусі й підтримує її економіку дешевими енергоресурсами. Австрія є другим за величиною іноземним інвестором у Білорусі після Росії.

Візові санкції Євросоюзу з президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення були зняті 2016 року, проте відтоді він не скористався можливістю робочих поїздок та офіційних візитів до країн ЄС, попри запрошення.

Фактично за 25 років правління перший офіційний візит Олександра Лукашенка в країну ЄС був 1996 року – тоді він відвідав Францію. Крім того, Лукашенко в 2012 році неофіційно їздив до Австрії, відпочивав у горах, та двічі був у Ватикані (в 2015-2016 роках), де зустрічався з папою Римським.