Лукашенка запросили з візитами до Варшави, Відня та Риги. Але чи він поїде?

Мінськ – Цього року президент Білорусі Олександр Лукашенко має можливість подолати міжнародну ізоляцію, в яку він потрапив, коли був під санкціями ЄС та США. Візові санкції Євросоюзу з президента Лукашенка та його оточення були зняті ще 2016 року, проте відтоді він не скористався можливістю робочих поїздок та офіційних візитів до країн ЄС. Хоча запрошення були.

Куди Лукашенко не поїхав

Після 2016 року білоруський президент вже отримував запрошення на різні заходи в Європі, але ігнорував їх.

У Мінську восени 2018 року відбулося засідання основної групи Мюнхенської конференції з безпеки, де президент Білорусі Олександр Лукашенко виступав і, зокрема, казав про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, готовність надіслати туди білоруських миротворців: «Ми можемо взяти на себе відповідальність за забезпечення миру в східних регіонах України і контроль на російсько-українському кордоні, а також супроводжувати проведення виборів на Донбасі, виходячи з розуміння того, що ці регіони є невід’ємною частиною України».

Після цього Лукашенко готувався відвідати саму Мюнхенську конференцію в лютому 2019 року. Але був терміново викликаний президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі під приводом того, що треба обговорити економічні протиріччя Росії і Білорусі, що стосуються «податкового маневру» в нафтовій сфері Росії і втрат у зв'язку з цим білоруського бюджету. Втрати обчислюються сотнями мільйонів доларів, Лукашенко поїхав у Сочі. Він там був три дні, але ні про що з Путіним не домовився. Зате пропустив конференцію у Мюнхені.

Один раз за 10 років Лукашенка чекали на саміті учасників програми ЄС «Східне партнерство» у Брюсселі в листопаді 2017 року.

Візит Лукашенка до столиці Бельгії скасували у останній момент. Замість цього він відвідав райцентр Бешанковичі Могильовської області. Білоруську делегацію у Брюсселі очолював міністр закордонних справ Володимир Макей.

11 листопада 2018 року Олександр Лукашенко був серед запрошених у Париж на урочисті заходи з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

На цей саміт Лукашенко також не поїхав, відправив замість себе голову Ради Республіки Національних зборів Михайла Мясниковича.

Куди Лукашенка запросили цього року

На сьогодні три країни Євросоюзу офіційно запросили з візитом президента Білорусі Олександра Лукашенка: Австрія, Латвія і Польща.

Нещодавно стало відомо, що канцелярія президента Латвії Раймондса Вейоніса готує візит Лукашенка до Риги. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевічс заявив, що сторони працюють над економічними аспектами візиту.

У Білорусі великий інтерес до латвійських портів у Вентспілсі і Ризі – через Вентспілс здійснюється експорт білоруських нафтопродуктів, Білорусь зацікавлена електрифікувати цей залізничний напрямок, щоб задіяти електроенергію споруджуваної Білоруської АЕС.

28-29 березня у Мінську перебуває з візитом канцлер Австрії Себастьян Курц. Очікується, що завтра він ще раз запропонує Лукашенку відвідати з офіційним візитом Австрію, вперше це робив ще у 2018 році.

Але найважливішим для офіційного Мінська є запрошення польського президента – Анджей Дуда запросив Олександра Лукашенка на урочистості з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. Велика міжнародна зустріч відбудеться 1 вересня у Варшаві.

Хто заважає візитам Лукашенка до ЄС

Інтрига полягає в тому, що російський президент Володимир Путін на саміт 1 вересня у Варшаві демонстративно не запрошений. У канцелярії президента Дуди пояснили, що «про драматичні події минулого Польща буде згадувати разом з державами, з якими вона сьогодні веде тісне мирне співробітництво, засноване на дотриманні міжнародного права».

Білоруський незалежний аналітик Андрій Федоров вважає, що до Варшави Олександр Лукашенко, швидше за все, не поїде – через Путіна.

Поїздка Лукашенка до Варшави буде залежати від того, як будуть складатися відносини між Москвою і Мінськом

«Поїздка Лукашенка до Варшави буде залежати від того, як будуть складатися відносини між Москвою і Мінськом. Якщо у відносинах все буде більш-менш нормально, то не поїде, щоб не дратувати Путіна, якого не запросили. Якщо відносини погіршаться, то може поїхати, щоб продемонструвати, що він незалежний. Якщо відносини будуть такі, як сьогодні, то навряд чи поїде. Поки нічого не вирішено з компенсацією Білорусі російського «податкового маневру» в нафтовій галузі, він не поїде, щоб не зіпсувати відносини і не отримати ще більше претензій і економічного, і не тільки економічного, тиску від Москви. Сьогодні б він не поїхав», – вважає Андрій Федоров.

Фактично за 25 років правління першим і єдиним офіційним візитом Олександра Лукашенка в країну ЄС був у 1996 році, тоді Лукашенко відвідав Францію. Крім цього, він у 2012 році неофіційно їздив до Австрії, відпочивав у горах, та 2 рази був у Ватикані (в 2015–2016 роках), де зустрічався з папою Римським.