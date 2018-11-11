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11 Листопад 2018, Київ 15:32
Новини | Міжнародні

У Парижі проходять урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни

У Парижі відзначають річницю закінчення Першої світової війни

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У Парижі 11 листопада проходять урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Участь у меморіальних заходах приймають близько 70 делегацій та лідерів держав, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, президент України Петро Порошенко, президент Росії Володимир Путін та глави інших держав.

Світові лідери зібралися у Парижі
Світові лідери зібралися у Парижі

Урочистості почалися з церемонії біля Тріумфальної арки. Потім гості пройшли до Єлисейського палацу на робочий ланч. Далі у програмі пленарне засідання Паризького форуму миру.

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