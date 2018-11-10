Трамп і Макрон обговорюють безпеку ЄС у Парижі

Президенти США і Франції виступають за зміцнення обороноздатності країн Європейського союзу. Про це Дональд Трамп і Емманюель Макрон заявили перед початком переговорів у Єлисейському палаці в Парижі 10 листопада.

Обидва лідери заявили, що підтримують збільшення витрат країн ЄС на оборону і зокрема на фінансування НАТО. Макрон при цьому наголосив, що його пропозиції про розвиток оборонного потенціалу Євросоюзу не суперечать спільній позиції.

Раніше Трамп розкритикував слова Макрона про необхідність створення єдиних європейських збройних сил, назвавши їх «образливими» для США. У недавньому інтерв’ю Макрон говорив, що такі сили повинні бути готові захищати Європу від Китаю, Росії і навіть США. У Парижі в присутності журналістів, однак, президенти цю тему не обговорювали.

Президент США наголосив, що Сполучені Штати готові допомогти захистити Європу, але вкотре виступив за збільшення оборонних витрат з боку членів НАТО.

На переговорах, як повідомлялося раніше, лідери Франції і США повинні були торкнутися теми Сирії, Ірану, Ємену, а також ракетного договору з Росією, з якого США пригрозили вийти.

Трамп приїхав до Франції на заходи, присвячені сотій річниці завершення Першої світової війни. Основні урочистості пройдуть 11 листопада, коли в Париж приїдуть понад 60 світових лідерів. У твіттері Трамп написав, що «немає нічого кращого», ніж святкувати завершення однієї з найкривавіших воєн в історії людства.

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