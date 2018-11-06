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06 Листопад 2018, Київ 21:29
Новини | Міжнародні

Франція закликає створити «європейську армію» для захисту від Росії і «навіть США»

Ми не захистимо європейців, якщо не матимемо справжньої європейської армії, сказав Емманюель Макрон

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Президент Франції Емманюель Макрон закликає до створення «справжньої європейської армії», щоб дозволити Європейському союзові захищати себе від Росії і «навіть Сполучених Штатів».

Макрон, який від часу вступу на посаду виступав за створення спільної військової структури ЄС, в радіоінтерв’ю 6 листопада заявив, що Європі треба бути менш залежною від Америки.

«Ми маємо захищати себе з огляду на Китай, Росію і навіть США… Ми не захистимо європейців, якщо не матимемо справжньої європейської армії», – сказав Макрон в інтерв’ю Europe 1.

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Президент Франції виступає за створення сил, окремих від НАТО, за участі дев’яти країн ЄС, які в короткі терміни зможуть втручатися в конфлікти чи надавати допомогу у випадку природних лих.

Міністри оборони цих дев’яти країн мають намір зустрітися вперше 7 листопада в Парижі, щоб обговорити деталі нової сили.

ЄС має збільшити витрати на оборону, починаючи з 2021 року, і протягом семи років залучити близько 13 мільярдів євро (15 мільярдів доларів) для дослідження і розробки нового обладнання.

Майбутній вихід з ЄС Великої Британії, яка тривалий час виступала проти європейського військового співробітництва, відновив розмови про таку співпрацю, а також занепокоєння щодо того, що президент США Дональд Трамп може бути менш схильним, ніж його попередники, прийти на допомогу Європі на тлі агресивних дій Росії.

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