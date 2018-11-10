100-річчя завершення Першої світової: Макрон і Меркель відвідали Комп’єнський ліс

Анґела Меркель 10 листопада стала першим канцлером післявоєнної Німеччини, яка відвідала Комп’єнський ліс, у якому 100 років тому було укладене перемир'я між Антантою (Францією, Росією і Великою Британією) та Німеччиною.

Канцлер ФРН Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон під час урочистої церемонії вшанували пам’ять жертв Першої світової війни. Вони поклали вінок до меморіалу, розташованого в лісі поблизу міста Компьень на півночі Франції, де 11 листопада 1918 року було підписано угоду про припинення бойових дій між союзниками та Німеччиною.

Макрон і Меркель урочисто відкрили дві пам’ятні плити, на яких німецькою та французькою мовами написано: «З нагоди 100-ї річниці перемир'я 11 листопада 1918 року президент Французької республіки Емманюель Макрон і канцлер Федеративної республіки Німеччина Ангела Меркель підтвердили значення німецько-французького примирення для служіння Європі і світу. Два лідери також побували в створеному реставраторами залізничному вагоні, копії історичного вагона, в якому було підписано Комп’єнську угоду.

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Основна частина урочистих заходів, присвячених 100-річчю закінчення Першої світової війни, відбудеться 11 листопада. На заходах у Парижі будуть присутні десятки світових лідерів, у тому числі і президент України Петро Порошенко. Також урочистості відвідають президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп. Кілька місяців тому йшлося про повноформатну зустріч цих лідерів, тепер у Кремлі кажуть про можливість так званих «переговорів на ногах».

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