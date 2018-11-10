Трамп і Макрон у Парижі обговорили фінансування НАТО і європейську безпеку

Президент США Дональд Трамп та президент Франції Емманюель Макрон зустрілися в Парижі 10 листопада в намаганні знайти спільні підходи до європейської безпеки.

До зустрічі з французьким лідером Трамп назвав «дуже образливою» пропозицію Макрона про створення європейських сил оборони. Макрон сказав, що президент США неправильно зрозумів його пропозицію, спрямовану на зменшення залежності Європи від Сполучених Штатів у питанні захисту.

Після зустрічі 10 листопада Макрон заявив, що «несправедливо, щоб сьогодні європейську безпеку забезпечували лише Сполучені Штати».

Трамп знову повторив свою позицію, що європейські члени НАТО мають збільшити оборонні витрати.

«Ми хочемо допомогти Європі, але це має бути чесним. Зараз тягар переважно беруть на себе Сполучені Штати», – сказав Трамп.

Макрон відзначив, що поділяє оцінку Трампа: «Нам потрібно набагато краще розподілити тягар з (фінансування – ред.) НАТО, і тому я вірю, що моя пропозиція про європейську оборону повністю узгоджується з цим».

Дональд Трамп разом із багатьма світовими лідерами нині перебуває у Франції на меморіальних заходах із нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.