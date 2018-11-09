Порошенко на запрошення Макрона їде в Париж – АП

Президент України Петро Порошенко 10-11 листопада їде з робочим візитом до Франції, повідомляє прес-служба голови Української держави.

«На запрошення президента Франції Емменюеля Макрона візьме участь у заходах у рамках «Паризького форуму заради миру» з нагоди 100-річчя перемир’я у Першій світовій війні, а також, у круглому столі на тему: «Як зробити більш ефективним мультилатералізм для вирішення міжнародних проблем?», – йдеться в повідомленні.

За даними АП, у рамках візиту Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами країн світу. З ким саме заплановані зустрічі – не повідомляють.

На заходах з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни у Парижі будуть присутні лідери десятків країн, зокрема президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін.

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