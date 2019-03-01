Лукашенко не відповів, «чий Крим», але «знає», хто буде президентом України

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час прес-конференції, яка тривала майже 7 із половиною годин, говорив не лише про те, що торкається його країни чи його особисто, але й кілька разів згадував Україну. Трансляцію «Великої розмови» вело державне телебачення і радіо Білорусі. Радіо Свобода зібрало головні тези з цієї зустрічі і ті, які вже охоче цитують ЗМІ.

Спершу Україна. Чий Крим?

Відповідаючи на запитання, чи прийшов час Білорусі визнати Крим у складі Росії, і чи лунала взагалі ця тема в його розмовах із президентом Росії Путіним, Лукашенко сказав:

«Я навіть зараз не можу розповісти, як ми обговорювали тему Криму та Донбасу спочатку... Я вдячний Путіну за його розуміння мого становища. Я свою оцінку дав, хоча не повинен був вникати в цю проблему: коли я був чотири роки тому на інавгурації Порошенка, журналісти запитували: «Чий Крим?». Скільки пролунало пострілів? Жодного. Ви мовчазно погодилися, що Крим не ваш. Якщо це ваш, вмирайте, воюйте за цей клаптик землі».

Лукашенко визнав, що в Росії з цього приводу дехто «вимагав і каблуками стукав, якщо ти союзник, проросійський, то маєш зробити те і те». Але він не зробив.

Про Будапештський меморандум

Лукашенко згадав підписання Будапештського меморандуму, коли, за його словами, Крим у його «присутності був офіційно визнаний територією України».

«Це ніхто і не оскаржував. І я підписав цей документ. Що ви від мене сьогодні хочете?»

Далі Лукашенко пояснив, чому він не хоче визнавати, чий Крим:

«Заспокойтеся, думайте далі, глибше. Може вам знадобиться в цьому конфлікті така Білорусь із такою позицією. Що зміниться, якщо я скажу Крим наш або російський? Що зміниться? Нічого. У Росії і спасибі не скажуть. На Заході може хтось помітить. У нас скажуть: «Лукашенко, чого ти вліз у це, стільки часу пройшло?» А в Україні кажуть: «Собака» і плюнуть у мій бік... Не можу я бути маріонеткою. Вчора підписав один документ, а сьогодні вискакую і починаю кричати».

Про Донбас

«Якби ви побували на Донбасі, ви повернулися б звідти іншою людиною. Залишилися старі, які не можуть виїхати. Деякі жінки з дітьми. Чому вони повинні плакати і тремтіти за своїх дітей, чому на їхні голови падають ці снаряди? Чому вони гинуть, за що? За які такі інтереси?»

Про переговори у Мінську щодо Донбасу

Лукашенко заявив, що хоче, щоб Білорусь була платформою для переговорів Росії й України:

«Сьогодні Білорусь є добрим майданчиком для врегулювання цього конфлікту. А білоруський президент, може, на сто відсотків у п’ятому поколінні українець. Це наша слов’янська держава. Біда там, потрібно там вирішувати цю проблему. Я це говорю кожному керівникові Росії».

Про загрозу ядерної катастрофи

Лукашенко висловив побоювання, що «американці розмістять у регіоні ракети малої й середньої досяжності»:

«Тоді мало не здасться. Тому цю проблему треба закривати. З багатьох причин цей конфлікт треба закінчувати. Чому ви не хочете використовувати для цього Білорусь?.. Якщо два брати б’ються, що повинен робити третій? Розвести, наскільки це можливо. Я повинен сприяти, щоб мирно розійтися»

Президент Білорусі заявив, що можливе розміщення ракет середньої й малої досяжності в Україні буде катастрофою.

«Зараз почали розмазувати проблему розміщення ракет середньої й малої досяжності в Україні... В жодному разі не можна робити в цьому напрямку кроки, тому що це, дійсно, може обернутися катастрофою для державності України. Росіяни не можуть допустити, щоб ці ракети були там. Не хотілося б, щоб у матінці-Європі спалахнула, не дай Боже, обмежена ядерна катастрофа».

Вибори в Україні

Лукашенко прогнозує, що на президентських виборах в Україні переможе нинішній президент Петро Порошенко.

«Він вийде в другий тур. Може, із Зеленським, може, ще з кимось. А ті, хто за нього проголосував (у першому турі), за нього і проголосують, а ті, хто за інших, – проголосують за Порошенка. Порошенко ще останнього слова не сказав, почекайте. Я думаю, Петро Олексійович цю посаду збереже», – сказав Лукашенко.

При цьому президент Білорусі зізнався, що відчуває «тривогу» в контексті виборів в Україні.

«Не хочу, щоб Україну хтось використовував як розмінну монету, щоб вона була майданчиком розіграшу великих держав. Українці цього не заслуговують», – сказав Лукашенко.

Президент Білорусі розкритикував російські телеканали за антиукраїнську пропаганду.

«Візьміть, увімкніть «праску» російську – там всюди ця Україна. Це вже грає навпаки, треба припинити це, не треба цього робити», – сказав Лукашенко.

Лукашенко про свою владу

Говорячи про збереження за собою президентського місця, Лукашенко сказав, що не має наміру «маніпулювати», аби утриматися при владі.

Це була відповідь на запитання кореспондента Радіо Свобода Валентина Жданка, який нагадав, що цього року вже минає 25 років, як Лукашенко прийшов до влади – майже в усіх пострадянських країнах за цей час відбулася зміна президентів. Який із шляхів «транзиту влади» імпонує Лукашенкові – незмінність влади, зміна Конституції, передача посади спадкоємцеві, запитав кореспондент.

«Обіцяю, що на той світ із президентського крісла мене не понесуть, – сказав Лукашенко. – І заради своїх дітей не буду утримувати владу і передавати у спадок – особливо що стосується молодшого сина. Не хочу говорити, що я страждаю – ніхто й не повірить. Я наївся президентства, і занапастити країну заради особистих амбіцій – на таке ніколи не піду. Не збираюся продовжувати політичне життя за рахунок інших. Все буде нормально, за нашими законами. Але я не зможу не висунути кандидатуру на посаду президента, щоб не звинуватили мене в боягузтві, що втік».

«Я висуну свою кандидатуру, можете мене не обирати».

Про «союз» із Росією

Президент Білорусі висловив переконання, що більшість громадян його країни виступають проти об’єднання з Росією.

За словами Олександра Лукашенка, 98% білорусів на можливому референдумі про об’єднання з Росією висловилися б проти такого кроку.

«Чим погано займатися союзним будівництвом, але жити в своєму будинку?» – сказав білоруський президент.

Він запевнив, що в розмовах з президентом Росії Володимиром Путіним вони цю позицію «вирішили», а сказана раніше фраза про «єднання на рівні президентів», за його словами, була жартом.

Водночас Лукашенко додав: якщо говорити про принцип рівноправності, то чому не говорять, щоб приєднати Росію до Білорусі, а не навпаки.

У середині лютого президент Білорусі на третій день зустрічі з президентом Росії заявив, що питання суверенітету є «святим», а ймовірність об’єднання двох країн залежить лише від волі їхніх громадян.

Білоруська мова

У Білорусі білоруською мовою навчається 291 студент (з дослідження BISS). Із 1990-х кількість студентів, які навчаються білоруською, впала в 100 разів. На запитання про ситуацію з мовою, президент Лукашенко відповів: «У нас достатньо викладають білоруську мову і [роблять це] білоруською»

Веселі цитати

Лукашенко висловив турботу про артистів. Каже, головне, що поп-виконавцям тепер є де виступати: «Побудували Палац республіки, хоча мені пропонували його знести. Напевно проект не найкращий, але я вирішив його побудувати. Ну красиво, не красиво… Вийшло, що вийшло. Не я його проектував!»

На запитання екс-міністра праці Маріанни Щоткіної про те, що б він порадив жінкам, Лукашенко відповів: «Головне – народжуйте дітей! Вам же це просто. Двоє дітей це ваші, третя – це моя»

«Велика розмова» президента Білорусі Лукашенка зі ЗМІ тривала 7 годин 26 хвилин. Це могло би бути рекордом, якби не перерва у 15 хвилин. Минулого разу «Велика розмова» тривала 7 годин 21 хвилину без перерви.

​Більше тез і цитат із прес-конференції Олександра Лукашенка на сторінці Білоруської служби Радіо Свобода у мережі twitter.