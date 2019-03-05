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05 Березень 2019, Київ 14:34
Новини | Міжнародні

Білорусь має балансувати між Сходом і Заходом – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна «має подолати холод протистояння» між Росією та Європейським союзом через «рівномірне» балансування зовнішньої політики між Сходом і Заходом. Виступаючи в Мінську 5 березня на урядовому засіданні з питань інтеграції, Лукашенко заявив, що унікальна позиція його країни між Євразійським економічним союзом і ЄС «повинна принести переваги Білорусі».

«Ідеальний сценарій – це баланс між східним і західним напрямами білоруської зовнішньої політики. Такий баланс буде можливим лише тоді, коли ринок ЄС перетвориться на реальну альтернативу російському ринку для нас не тільки на папері, але і в реальності», – вказав Лукашенко.

Віе також сказав, що Мінськ також повинен «поліпшити наші обопільні поважні зв’язки з НАТО», і ці відносини посилять безпеку Білорусі. «Ми з ними повинні говорити. Ми не повинні дивитися на них, як на ворогів», – наголосив президент Білорусі.

Відзначаючи, що члени НАТО Латвія, Литва та Польща мають кордони з Білоруссю, а також що Україна «пристрасно і гаряче прямує» до членства в НАТО, Лукашенко заявив, що альянс є «певним викликом і причиною конфронтації, яка нам не потрібна».

1 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що більшість громадян його країни виступають проти об’єднання з Росією. Москва на регулярних переговорах із Лукашенком наполягає на тіснішій інтеграції двох країн, які близько 20 років тому утворили так звану «союзну державу», але фактично залишилися незалежними.

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