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11 листопада 2019, Київ 07:52
Новини | Міжнародні

Президент Білорусі після тривалої перерви відвідає країну ЄС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше із 2016 року відвідає країну Європейського союзу. Як передає білоруська агенція «БЕЛТА», візит до Австрії триватиме 11-12 листопада.

Повідомляється, що в перебігу візиту білоруський лідер обговорить з австрійським керівництвом «економічні і гуманітарні відносини двох країн».

Візові санкції Євросоюзу з президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення були зняті 2016 року, проте відтоді він не скористався можливістю робочих поїздок та офіційних візитів до країн ЄС, попри запрошення.

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Фактично за 25 років правління перший офіційний візит Олександра Лукашенка в країну ЄС був 1996 року – тоді він відвідав Францію. Крім того, Лукашенко в 2012 році неофіційно їздив до Австрії, відпочивав у горах, та двічі був у Ватикані (в 2015-2016 роках), де зустрічався з папою Римським.

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