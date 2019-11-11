Президент Білорусі після тривалої перерви відвідає країну ЄС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше із 2016 року відвідає країну Європейського союзу. Як передає білоруська агенція «БЕЛТА», візит до Австрії триватиме 11-12 листопада.

Повідомляється, що в перебігу візиту білоруський лідер обговорить з австрійським керівництвом «економічні і гуманітарні відносини двох країн».

Візові санкції Євросоюзу з президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення були зняті 2016 року, проте відтоді він не скористався можливістю робочих поїздок та офіційних візитів до країн ЄС, попри запрошення.

Фактично за 25 років правління перший офіційний візит Олександра Лукашенка в країну ЄС був 1996 року – тоді він відвідав Францію. Крім того, Лукашенко в 2012 році неофіційно їздив до Австрії, відпочивав у горах, та двічі був у Ватикані (в 2015-2016 роках), де зустрічався з папою Римським.