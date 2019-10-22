«Ще кінь не валявся»: Лукашенко розповів казахам про «інтеграцію», як в СРСР

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів журналістам казахстанської інформагенції «Хабар», що інтеграція на пострадянському просторі може відбуватися швидше, оскільки «ми жили в Радянському Союзі», де «була абсолютно щільна інтеграція». Як повідомляє 22 жовтня білоруська служба Радіо Свобода, Лукашенко дав інтерв’ю перед початком свого візиту до Казахстану.

«Не треба її (інтеграцію – ред.) знищувати. Треба відтворити те, що зруйновано. Нам належить над цим працювати. І, якщо чесно говорити, тут ще кінь не валявся», – сказав білоруський лідер.

«Європейський Союз – це різні країни. Вони не мали такого досвіду життя в одній країні, як пострадянські республіки. Ми ж жили в одній країні. У нас величезний досвід, ось ця основа. У нас єдина мова, у нас багато спільного. Цей шлях ми можемо пройти швидше, ніж Євросоюз», – відзначив Лукашенко.

65-річний Олександр Лукашенко керує Білоруссю вже понад чверть століття – від 1994 року. У Казахстані 24 і 25 жовтня він вестиме переговори з Касимом-Жомартом Токаєвим, який лише цього року змінив на посаді президента Казахстану іншого владного «довгожителя», Нурсултана Назарбаєва. Попри формальний відхід із посади, Назарбаєв зберігає значну частину свого впливу як голова Ради національної безпеки та лідер владної партії Казахстану.