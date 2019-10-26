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26 Жовтень 2019, Київ 18:41
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Казахстан: поліція затримує людей, щоб запобігти масовим антиурядовим протестам – відео

Казахстан: поліція затримує людей, щоб запобігти масовим антиурядовим протестам – відео
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У Казахстані у суботу 26 жовтня 2019 року поліція затримала понад три десятки людей у кількох містах, включаючи Алмати, яке є найбільшим містом країни. Люди намагалися зібратися на антиурядові акції протесту, які влада вважає «незаконними діями». За словами протестувальників, вони вийшли на вулиці своїх міст, щоб виступити проти «розширення» ділових зв’язків між Китаєм і Казахстаном. Також вони закликали звільнити політв'язнів, утримуваних владою Казахстану. (Відео Казахстанська редакція Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа)

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