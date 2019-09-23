Поліція Казахстану заявила про 100 затриманих на несанкціонованих мітингах

Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомляє про затримання близько 100 людей під час несанкціонованих опозиційних акцій на вихідних.

Голова МВС Казахстану Ерлан Тургумбаєв 23 вересня повідомив, що 15 із них були притягнуті до адміністративної відповідальності (дев’ять до адміністративного арешту, шість – до штрафу).

За словами Тургумбаєва, «несанкціоновані мітинги» 21 вересня проходили «в семи-восьми містах», не тільки в Алмати і Нур-Султані. Інших подробиць він не навів.

Акції організував заборонений рух «Демократичний вибір Казахстану», лідер якого Мухтар Аблязов живе в екзилі у Франції. Його видачі домагаються Казахстан, Росія й Україна за підозрою у розкраданні близько п’яти мільярдів доларів. Він звинувачення відкидає.

В Алмати, за повідомленнями від кореспондентів казахстанської служби Радіо Свобода і проєкту Радіо Свобода і «Голосу Америки», 21 вересня були затримані кілька десятків осіб, серед них і ті, хто стояв, не вигукуючи жодних гасел. В автозаках опинилися кілька літніх людей, які стверджують, що проходили повз і не брали участь в акції.

У Нур-Султані поліція 21 вересня також затягла десятки людей у припарковані заздалегідь на місці автобуси з тонованим склом. За словами очевидців, поліція, як і в Алмати, забирала людей, які не здійснювали правопорушень, і випадкових перехожих, в тому числі літніх людей.