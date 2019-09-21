Опозиція в Казахстані вимагає звільнити затриманих активістів

Заборонений опозиційний рух «Демократичний вибір Казахстану» організував 21 вересня акцію протесту, вимагаючи звільнити затриманих раніше активістів.

Мітинги відбулися в столиці Нур-Султаня та в Алмати, найбільшому місті Казахстану. Під час акції відбулися нові затримання, у відділках поліції опинилися понад 50 людей.

Генеральна прокуратура Казахстану 20 вересня застерегла від участі в акціях, заявивши, що правоохоронці вдадуться до «жорстких заходів для запобігання незаконним мітингам».

Алматинська правозахисна група «Коаліція громадських ініціатив» 20 вересня заявила, що близько 50 активістів за останні п’ять днів у Нур-Султані, Алмати та кількох інших містах були оштрафовані або засуджені до ув’язнення за звинуваченнями в організації або участі в несанкціонованих акціях раніше цього місяця.

Опозиційний рух «Демократичний вибір Казахстану» очолює Мухтар Аблязов, який проживає у вигнанні у Франції. Його розшукують Казахстан, Росія та Україна за підозрою в розкраданні близько 5 мільярдів доларів.