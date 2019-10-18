У Лондоні умовно засудили онука Назарбаєва: він укусив поліцейського

Онук першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва засуджений до умовного терміну за напад на поліцейського в Лондоні. 30-річному Айсултану Назарбаєву треба відбути півторарічний випробувальний термін, виплатити штраф, виконати громадські роботи тривалістю 140 годин і продовжити лікування від наркозалежності, повідомляє Бі-бі-сі.

У червні 2019 року онук Назарбаєва створив надзвичайну ситуацію в одному з лондонських готелів, погрожуючи накласти на себе руки. Адміністрація викликала поліцію. Незабаром схожий інцидент повторився в лондонській квартирі дівчини на ім’я Ксенія Шевельова. Вона заявила, що не знає Назарбаєва.

У третьому інциденті Назарбаєв проник через дах на балкон іншої жінки. Викликаний поліцейський під час затримання був укушений за руку. Подробиці цього інциденту зняті на відеореєстратор.

Адвокат в інтерв’ю Бі-бі-сі сказав, що задоволений вироком і що його підзахисний з моменту затримання «пройшов величезний шлях і тепер зовсім інша людина, що стала на шлях виправлення».