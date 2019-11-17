Явка на парламентських виборах в Білорусі склала понад 77% – ЦВК

Явка на вибори до Палати представників, білоруського парламенту, станом на 20:00 17 листопада склала 77,22%, повідомила Центральна виборча комісія Білорусі.

Згідно з повідомленням, найменшу явку ЦВК зафіксувала в Мінську (63,26%), найбільшу – в Могильовській області (82,3%).

Нинішня явка у 77,22% більша, ніж на виборах 2008-го, 2012-го та 2016-го років, коли було 74%.

Водночас у 2004 році влада повідомляла про явку у 89,84%. Тоді вибори були пов’язані з референдумом, на якому вирішувалося, чи зможе Олександр Лукашенко займати президентське крісло необмежену кількість разів.

Перше скликання Палати представників в 1996 році Олександр Лукашенко призначив особисто з лояльних до себе депутатів – без участі виборців. Попередній парламент, обраний в 1995 році, він розігнав. Після 1995 року жодні вибори в Білорусі не були визнані ОБСЄ як вільні та демократичні.

У неділю в Білорусі відбулися парламентські вибори, їх провели у всіх 110 округах. Вночі очікуються перші попередні результати.

Палата представників Національних зборів у складі 110 депутатів обирається на чотири роки.