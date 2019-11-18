Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 листопада 2019, Київ 10:47
Новини | Економіка

Bloomberg: Ґейтс очолив рейтинг найбагатших людей планети

Засновник Microsoft Білл Ґейтс

Дивитись коментарі

Засновник Microsoft Білл Ґейтс очолив щорічний рейтинг найзаможніших людей світу, обійшовши голову Amazon.com Джефа Безоса. Рейтинг 18 листопада опублікувало агентство Bloomberg.

Статки Ґейтса оцінюються у 110 мільярдів доларів, у Безоса на мільярд менше. Частину статків Безос втратив після розлучення. Його колишня дружина займає в рейтингу 24 сходинку Маккензі Безос зі статками у $35 мільярдів.

Третю позицію у списку посідає француз Бернар Арно (103 мільярди), який очолює групу LVMH, четверте – відомий інвестор Воррен Баффетт (86,6), п’яте, – голова Facebook Марк Цукерберг (74,5).

Серед українців до топ-500 найзаможніших людей планети потрапив лише Рінат Ахметов. Його статки оцінили у 5,61 мільярда доларів. За останній рік вони зросли на 396 мільйонів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG