Bloomberg: Ґейтс очолив рейтинг найбагатших людей планети

Засновник Microsoft Білл Ґейтс очолив щорічний рейтинг найзаможніших людей світу, обійшовши голову Amazon.com Джефа Безоса. Рейтинг 18 листопада опублікувало агентство Bloomberg.

Статки Ґейтса оцінюються у 110 мільярдів доларів, у Безоса на мільярд менше. Частину статків Безос втратив після розлучення. Його колишня дружина займає в рейтингу 24 сходинку Маккензі Безос зі статками у $35 мільярдів.

Третю позицію у списку посідає француз Бернар Арно (103 мільярди), який очолює групу LVMH, четверте – відомий інвестор Воррен Баффетт (86,6), п’яте, – голова Facebook Марк Цукерберг (74,5).

Серед українців до топ-500 найзаможніших людей планети потрапив лише Рінат Ахметов. Його статки оцінили у 5,61 мільярда доларів. За останній рік вони зросли на 396 мільйонів.