У Словаччині вилучили понад 700 кілограмів контрабандного бурштину з України

Майже 700 кілограмів контрабандного бурштину на суму понад 600 тисяч євро вилучили співробітники кримінальної служби Фінансового управління під час обшуку трьох легкових автомобілів на сході Словаччини. Четверо громадян України, які нелегально перевозили необроблений бурштин, перебувають під вартою у Словаччині, про це у суботу повідомило Інформаційне агентство Словацької Республіки (TASR).

«Члени кримінальної служби Фінансового управління вилучили 698,9 кілограмів бурштину на сході Словаччини загальною вартістю приблизно 653 000 євро. Бурштин був знайдений у текстильних мішках, які зберігалися в багажних відділеннях та на задніх сидіннях трьох легкових автомобілів», – сказала речниця.

Про контрабанду українського бурштину-сирцю до Словаччини та про те, якої шкоди екології завдає нелегальний видобуток цього каменю в Україні повідомила і низка телевізійних каналів Словаччини.

У перебігу слідства з’ясувалося, що всі четверо українців приїхали до Словаччини у вівторок вранці через українсько-словацький прикордонний перехід Велике Слеменче та були затримані у місті Кошіце. Після затримання підозрювані відмовилися давати показання. З вівторка всі четверо перебували у слідчому ізоляторі, а в п’ятницю вранці їх супроводили до районного суду. Наразі особи перебувають під вартою.

Як пише словацьке інформаційне агентство, справу відкрили за підозрою в ухиленні від сплати податків та соціального страхування.

«Якщо провина буде доведена, правопорушникам загрожує покарання від чотирьох до десяти років. Ухилення від сплати ПДВ становить понад 130 000 євро», – заявила Скоканова.

Бурштин можна легально завозити до Словаччини, і він не підлягає обмежувальним заходам. Однак про товар потрібно належним чином повідомити та оформити на митниці, чого в цій ситуації не було зроблено.

За даними словацької поліції, двоє із затриманих українців уже мали проблеми зі словацькою владою через контрабанду тютюнових виробів до Словаччини, за що їм було призначено покарання у вигляді депортації.

Кабінет міністр України планує заборонити вивіз бурштину-сирцю, повідомив нещодавно прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Згідно з його словами, планується заборонити експорт бурштину-сирцю, криміналізувати нелегальний вивіз бурштину. Разом з тим український уряд планує спростити трохи процедуру отримання ліцензій для легального видобутку бурштину на вже пошкоджених земельних ділянках.