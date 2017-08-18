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18 Серпень 2017, Київ 19:03
Суспільство

Бурштинові війни: хто, з ким і за що веде їх в українському Поліссі

Шахіда Якуб

Випалений і вирубаний ліс, залиті брудною водою ями і відчуття екологічної катастрофи – так сьогодні виглядає «Янтарне кільце» України. В «кільці» затиснуті Рівненська, Волинська області та інші райони на північному заході країни. Тут видобувають 30-40% світового бурштину на загальну суму до 300 мільйонів доларів на рік, і практично весь видобуток відбувається нелегально. Багато жителів Полісся копають напівдорогоцінний мінерал прямо у власних городах.

Влада України не раз робила спроби зупинити нелегальний видобуток і навіть провела кілька показових спецоперацій з арештами і вилученням тонн бурштину. Але успіху не добилися. За відсутності в регіоні іншої роботи населення продовжує нелегально копати бурштин і продавати його за кордон. А коли влада намагається заборонити бізнес – «чужинців» зустрічають зі зброєю в руках.

Хто контролює бурштиновий бізнес в Україні? Скільки нелегальних старателів працюють в Поліссі? Скільки заробляє старатель і коли він готовий кинути промисел? Чому люди готові ризикувати життям в гонитві за бурштиновими злитками?

Спеціальний кореспондент спецпроекту «Настоящее время» Шахіда Якуб з'їздила в самісіньке серце Полісся і змогла отримати відповіді на ці запитання.

Оригінал на сайті спецпроекту «Настоящее время»

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