Кабінет міністрів України планує заборонити вивіз бурштину-сирцю

Кабінет міністр України планує заборонити вивіз бурштину-сирцю, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Є законопроєкт, який пропонує заборонити експорт бурштину-сирцю необробленого. Тобто все, не можна сирець вивозити. Криміналізувати нелегальний вивіз бурштину. Спростити трохи процедуру отримання документів для цієї землі, яка вже пошкоджена. Там ще каміння є. Там ще 80% можна звідти видобути», – сказав Гончарук.

Він нагадав, що Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про впорядуквання видобутку бурштину 29 вересня. Тепер документ має розглянути Верховна Рада.

«Ми попрацювали пару тижнів за дорученням президента. Вийшли на певну логіку, певну модель. Головний замисел полягає в тому, щоб одночасно комплексно криміналізувати нелегальний вивіз бурштину з України», – зазначив Гончарук.

Він розповів, як в Україні зараз видобувають бурштин.

«Є поклади бурштину в лісі. Якщо їх добувати цивілізованим способом – отримати ліцензію, зробити кар’єр, нормально все упорядкувати – то ти можеш видобути звідти 100% каміння, яке там є. Для цього потрібно туди інвестувати, отримати офіційний документ від держави, платити податки, працевлаштовувати працівників», – заявив Гончарук.

Прем’єр сказав, що замість цього «старателі просто заходять в ліс і вимивають те, що на поверхні».

«Вони фактично видобувають лише 20% того, що могло би бути видобуто на цій території. При цьому 80% каміння залишається в землі. Усе те, що вони видобули, нелегальне. Тому його треба якось легалізувати. Вони їх тихенько контрабандою вивозять у Польщу, рідше – у Прибалтику. Обсяги фантастичні – це мільйони доларів. Там роблять документи, там осідають податки. Потім усе це продається в Китай. Китайці потім роблять на цьому додану вартість, і продають нам прикраси», – каже голова уряду.

Незаконне видобування бурштину існує у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Улітку 2015 року п'ятий президент України Петро Порошенко заявляв, що 90% бурштину в Україні видобувають нелегально за підтримки правоохоронних органів.

До деяких районів незаконного промислу правоохоронці можуть потрапити лише під час спецоперацій. Вартість нелегально видобутого бурштину оцінюють у сотні мільйонів доларів.