8 спортивних перемог тижня: «золоті» паралімпійці, непереможні футболісти та сенсаційний баскетбол

Українські паралімпійці продовжують вражати світ та здобувати нагороди на чемпіонатах світу з різних видів спорту, збірна України з футболу знову не програла, українські баскетболістки сенсаційно повернулися в гонку за путівку на Євробаскет-2021, а «Дніпро» нагадало, що його зарано списувати з боротьби у Кубку Європи FIBA. ​Черговий спортивний тиждень минув – і Радіо Свобода розповідає про головні перемоги та досягнення «синьо-жовтих». ​

Історичне досягнення у футболі

Чоловіча збірна України з футболу завершує цей рік без єдиної поразки – і це історичне досягнення для «синьо-жовтих». У 2019 році українська команда провела десять матчів, з яких вісім офіційних та два товариських, в яких сім разів вигравала і тричі розписувала мирову.

На минулому тижні підопічні Андрія Шевченка з мінімальним рахунком 1:0 здолали команду Естонії в товариському матчі та в рамках 10-го туру кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року зіграли проти збірної Сербії з рахунком 2:2.

Паралімпійці: золоті нагороди та ліцензії на Токіо-2020

27 нагород, серед яких 11 золотих, по 8 срібних та бронзових, а також 24 рекорди, з яких 6 рекордів світу – це доробок українських паралімпійців на світовій першості з легкої атлетики.

Мультимедалістами у складі «синьо-жовтих» стали Лейла Аджаметова (2 «золота» у бігу на 200 метрів та 100 метрів, а також «бронза» на дистанції 400 метрів), Анастасія Москаленко («золото» у штовханні ядра та «бронза» у метанні булави), Ігор Цвєтов (2 «золота» у бігу 100 та 200 метрів), Зоя Овсій («золото» у метанні булави та «бронза» у метанні диска), Олександр Дорошенко (2 «срібла» у штовханні ядра та метанні списа) та Оксана Ботурчук («срібло» у бігу на 400 метрів та «бронза» у бігу на 200 метрів).

Перша перемога жіночої збірної на шляху до Євробаскету-2021

Після поразки в Бельгії жіноча збірна України з баскетболу реабілітувалася у матчі проти на той момент лідера групи – збірної Португалії. І вийшли на майданчик по-спортивному розлючені.

Українки стартували потужно – з перших хвилин заробили перевагу у 12 очок, реалізувавши чотири триочкових, а далі лише збільшували цю різницю. Матч завершився з рахунком 72:60 (21:9, 25:19, 9:18, 17:14). Найкращим гравцем серед українок стала капітан команди Аліна Ягупова, на рахунку якої 29 очок, 7 підбирань, 5 передач та 4 перехоплення.

Два «золота» в MMA

На світовій першості зі змішаних єдиноборств українці вибороли 4 нагороди. Чемпіоном світу у ваговій категорії до 56,7 кг став Ата Атдаєв, який у фіналі переміг Ісраєля Галвана. Ще одне «золото» – на рахунку Анастасії Світківської, яка виявилася сильнішою за австралійську спортсменку Олівію Укмар. Бронзовими призерами стали Дарія Самчик (до 52,2 кг) та Дмитро Ружицький (до 93 кг).

Дніпряни вибороли першу перемогу в Кубку Європи FIBA

Три поразки, але вони змогли зібратися та перетворити матч проти «Київ-Баскет» у справжнє «ель-класіко». У четвертому турі групового раунду Кубка Європи FIBA «Дніпро» переміг київський клуб – 79:76 (20:20, 17:23, 25:16, 17:17). Найрезультативнішими гравцями стали Максим Закурдаєв серед «дніпрян» (13 очок) і Кейсі Шепард у киян (17 очок).

Це перша перемога «Дніпра» в груповому раунді Кубка Європи FIBA. Проте на турнірне положення такий результат не вплинув. Продовжує очолювати квартет «Цмокі-Мінськ», далі – «Київ-Баскет», а ось «Дніпро» так і залишається поки що останнім.



Українські паралімпійці у фехтуванні – у трійці найкращих

З чемпіонату світу, який завершився у Нідерландах, паралімпійська збірна команда з фехтування на візках привезла 7 нагород, з яких 2 срібні та 5 бронзових. Та в загальному заліку українці посіли третє місце. Срібними призерами став шабліст Андрій Демчук та представниця України в жіночій рапірі Наталія Морквич. Дві бронзові нагороди у шпазі та шаблі виборола Євгенія Бреус. Ще три «бронзи» – на рахунку шаблісток Олени Федоти та Надії Дьолог, а також у квартету шпажисток Євгенії Бреус, Наталії Мандрик, Тетяни Позняк, Олени Федоти.

«Срібні» шахи

Українська команда Kyiv Chess Federation, у складі якої виступають Марія та Анна Музичук, Жансая Абдулмалік, Інна Гапоненко та Юлія Осьмак вибороли «срібло» на клубному чемпіонаті Європи з шахів. Українки зіграли 7 матчів, в яких здобули 4 перемоги, розписали дві мирові та один раз програли. У підсумку «синьо-жовті» набрали 10 очок і таким чином поділили 2-3 місце з командою з Монако, проте за додатковим коефіцієнтом українки стали срібними призерками. Чемпіонкою Європи стала збірна Грузії.

Перший чвертьфіналіст Кубка України з баскетболу

Чинний володар Кубка України «Дніпро» здобув путівку до наступного етапу – чвертьфіналів. В 1/8 команда Дениса Журавльова з легкістю переграла «Ніко-Баскет», який виступає у Вищій лізі – 97:83, 103:48. В інших матчах: «Одеса» неочікувано переграла «темну конячку» сезону «Прометей» (76:70), нічию розписали «Хімік»-2 та «Житомир», «Кривий Ріг- КНПУ-КДУ-Прометей-2» поступився «Миколаєву» (53:89), а «Тернопіль-ТНЕУ» виявився сильнішим за харківський «Політехнік» (103:17). Крім того, в рамках 1/8 відбулось і протистояння двох команд Суперліги – «Черкаські мавпи» та «Київ-Баскет». Перемога за останніми – 82:100. Наступні матчі 1/8 Кубка України відбудуться 20-24 листопада.

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