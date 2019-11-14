«Євробаскет-2021»: у чому унікальність жіночої збірної України

Вони – молоді й амбітні. Хтось не чекає шаленого успіху від них із перших матчів, а вони готові довести, що можуть бути тією самою «темною конячкою», яка здивує. У них горять очі, вони жадають перемоги і хочуть гучно заявити про нову жіночу збірну України з баскетболу. Дванадцять українок матчем проти Бельгії розпочнуть сьогодні свій шлях до «Євробаскету-2021». Одні експерти кажуть, що такий молодий склад – справжній ризик, адже суперник – бронзові призери чемпіонату Європи-2017, інші запевняють: ця команда давно потребувала «перезавантаження», і молодь з бійцівським характером може переписати історію про ювілейний «Євробаскет» для України. Та чи вийде?

Збірна України: оновлений склад і новий тренер

У серпні 2019 року Федерація баскетболу України оголосила про призначення Срджана Радуловича на посаду виконувача обов’язків. головного тренера жіночої збірної. Чорногорський спеціаліст на той момент уже мав тренерський досвід у сербській «Войводині», угорському «Шопроні» і російських «Спартаку» й «Надєжді». Крім того, Радулович був асистентом минулого тренера жіночої збірної Горана Бошковича.

Срджан Радулович зробив ставку саме на оновлення команди. Тож до Бельгії на перший матч кваліфікації поїхав такий склад: Аліна Ягупова («Фенербахче», Туреччина), Людмила Науменко, Ольга Яцковець («Ружомберок», Словаччина), Віта Горобець («Печ», Угорщина), Міріам Уро-Ніле («Sceaux Basket», Франція), Вероніка Любінець, Вікторія Кондусь, Христина Філевич, Владислава Волошина (усі – «Київ-Баскет»), Ольга Сівакова («Динамо»), Єлизавета Мітіна, Юлія Мусієнко (усі – «Інтерхім»-СДЮСШОР імені Литвака).

Цікавий факт: «Євробаскет» 2021 року стане для жіночої збірної України ювілейним – десятим. Вперше українки виступали на чемпіонаті Європи у 1995 році.

12 гравчинь – кожна по-своєму унікальна з цікавою історією. Попереду шість ігор, тож встигнемо зі всіма познайомитися. А поки що перші три історії до вашої уваги.

Віта Горобець

У 18 років Віта Горобець поїхала грати до Литви, далі відчула, що таке бельгійський чемпіонат, а тепер виступає за угорський клуб «Печ». А ще вона срібний призер чемпіонату світу з баскетболу 3×3. При знайомстві навіть не віриш, що ця сонячна дівчина – справжній боєць на баскетбольному майданчику.

У баскетбол Горобець потрапила завдяки своєму зростові. Вона каже, що була вищою за всіх однолітків – і хлопців, і дівчат, тож коли тренер прийшов у клас, то одразу помітив Віту і запропонував спробувати свої сили у цьому виді спорту. Горобець погодилася, хоча була не дуже відповідальною ученицею, іноді прогулювала заняття.

Все змінилося після першої медалі. Тоді з’явилося бажання: я хочу ще перемагати

«Мені здається, все змінилося після першої гри, а точніше, першої медалі. Тоді з’явилося бажання: я хочу ще перемагати. І ось це стало поштовхом до переосмислення – я в баскетболі. Хоча були випадки, коли хотіла піти. Здавалося, що я більше не росту як гравець. Можливо, я морально втомилася. Треба вже відпочити, а може, і взагалі завершити. Але ні – приходить нове натхнення, нові сили, і ти знову до бою», – каже Горобець.

Зараз вона грає в угорському клубу «Печ». Дівчина каже, що чемпіонат Угорщини вищий і за бельгійський, і за український. Проте в клубі «немає спільного зв’язку, а тому і психологічно важко». Зараз, каже вона, важливо, що в збірній з атмосферою все добре. Всі налаштовані показати свою гру і виявити характер, незважаючи на те, хто суперник на майданчику.

«Вигравати можна у всіх. Немає значення, що у нас новий склад і молоді дівчата. Ми усі відчуваємо відповідальність, бо захищаємо честь України. Хочеться виступити якнайкраще, показати в Бельгії, що ми також на цей час маємо непоганий склад. Молодих багато, але будемо старатися показати зуби. Битися до кінця. Молоді гравці амбіційні, але є страх в очах, але потрібен досвід і час, щоб ми награли необхідні комбінації, відчули одна одну. Але повірте, всі боротимуться», – запевняє Віта Горобець.

Вікторія Кондусь

Маленька, тендітна, але справжня «вибухівка» – так Вікторію Кондусь характеризують іноземні спортивні коментатори баскетболу 3×3. У складі збірної U23 з баскетболу 3×3 Вікторія Кондусь здобула бронзові нагороди світової першості, ставала найрезультативнішим гравцем чемпіонату світу минулого року, «Ліги націй» у 2019-му, а також відзначилася і на українському рівні: найкращий форвард Жіночої ліги і найрезультативніший гравець у Суперлізі 3×3 (все у 2019 році). Цікаво, що в дитинстві на баскетбол дівчину потрібно було змушувати ходити.

«Я взагалі така дитина була, що любила по деревах полазити, побігати, знайти собі пригоди. Я перейшла до нової школи, і виявилося, що там є секція баскетболу. Гуляла на стадіоні, а там дивлюся, що бігають діти в таких різнокольорових майках. Цікаво! Подивилися, вирішила спробувати. Так і залишилася. Правда, були моменти, коли і кидати збиралася, вважала, що це не моє. То захотіла танцювати, то вирішила малювати, але все одно поверталася. Мій перший тренер змушувала ходити на тренування. Вона мотивувала: «У тебе є всі шанси, щоб заграти на високому рівні! Ти дуже перспективна дівчинка. У тебе є талант, треба просто працювати!». Я просипала тренування на 7-у ранку, а вона телефонувала і казала їхати, бо мене всі чекають. Вона дала мені цю любов до баскетболу, і вже 12 років я граю в цю гру і люблю. Дійсно, не уявляю свого життя без баскетболу», – каже Вікторія Кондусь.

Атакувальний захисник – комфортне амплуа, розповідає Вікторія. Їй з дитинства подобалося «атакувати та захищати», а ще любила мріяти, що одного разу обов’язково буде грати за «синьо-жовтих». І коли вперше її покликали до складу молодіжної збірної, то не стримувала емоцій.

Ми хочемо вигравати. Треба не боятися і показувати все, що ти вмієш

«Та в мене і подих перехопило. Це був такий поштовх. Бо ти розумієш: недарма ось відпрацьовуєш ці комбінації, відточуєш техніку, ти у збірній. Ти будеш представляти Україну. Це важливо! З таким настроєм будемо виступати і проти Бельгії. Ми не їдемо програвати. Ми реально розуміємо, що буде важко, тому що Бельгія – дуже серйозний суперник. Але ми – молоді, у нас є бажання. Ми хочемо вигравати. Треба не боятися і показувати все, що ти вмієш. Ми ж молодь, маємо їх хоча б перебігати», – сміється Вікторія.

Цікавий факт: Перший «Євробаскет» для українок став найрезультативнішим. У 1995 році «синьо-жовті» у фіналі обіграли команду Італії з рахунком 77:66 і вибороли «золото». Після цього українки жодного разу не посідали сходинку вище від десятої.

Ольга Яцковець

Приїхала до Словаччини і допомогла виграти історичний кубок. Ольга Яцковець після виступу збірної U20 на чемпіонаті Європи, де вона стала найефективнішим гравцем, підписала контракт зі словацьким клубом «Ружомберок». Вона як ніхто знає, як це – бути молодим гравцем на «Євробаскеті». Вона згадує свій перший виступ і каже, що сподівається, що за цей час вона стала ще більш технічною, але точно знає – з’явилася впевненість у її діях.

«Взагалі я займалася спортивною гімнастикою. І навіть пам’ятаю, коли до нас приходили в школу і пропонували займатися в секції баскетболу, всі погодилися, а я єдина, хто сказала: «Ні!». Щоправда, все одно пішла. Всі тоді були впевнені, що це не серйозно. Але у мене захворів тренер зі спортивної гімнастики, і у мене з’явилася перерва, і я вирішила: добре, йдемо на баскетбол. І ось це «несерйозне» досі триває», – сміється Ольга.

Яцковець, яка вже три роки грає у Словаччині, захищає й кольори «синьо-жовтих» і продовжує прислухатися до думки свого першого тренера – Миколи Медвенського.

«Він у мене повірив, він навчив мене вірити в себе. І щоразу після того, як він дивиться мою гру, то обов’язково це коментує. «Олю, ну ти сьогодні взагалі не бігла. Що це було?». І ти розумієш: це був жах. Добре. Видихаємо і наступного разу все робимо так, щоб тренер сказав, що я – молодець!» – каже Яцковець.

І матч проти Бельгії, і зустріч із Португалією важливі, каже баскетболістка. Мовляв, можна виграти у лідерів, а потім втратити очки там, де цього не мало бути.

Ще важливіше, коли на трибунах тисячі людей, які чекають від тебе перемоги

Тому, признається вона, після повернення з Бельгії хотілося б відчути підтримку українських уболівальників в Харкові.

«Я відчуваю цю підтримку. Вона дійсно підганяє. І тобі хочеться бути ще швидшим і результативнішим. Це дуже відповідально, коли ти виступаєш за збірну, але ще важливіше, коли на трибунах тисячі людей, які чекають від тебе перемоги», – пояснила Яцковець.

Хто суперник?

У кваліфікації на «Євробаскет-2021» команда Срджана Радуловича зіграє проти збірних Бельгії, Португалії і Фінляндії.

Із бельгійками, з якими українки зіграють уже сьогодні, 14 листопада, о 21.30, «синьо-жовті» зустрічалися двічі на майданчику чемпіонату Європи. У 2001 році жіноча збірна України виявилася сильнішою (54:60), а вже на наступному «Євробаскеті», у 2003 році, команда Бельгії взяла реванш (83:67).

Із Португалією українки грали двічі у рамках кваліфікації до «Євробаскету» 2012 року. Обидві зустрічі завершилися тріумфом «синьо-жовтих» – 55:42 і 92:38. Третя зустріч Україна – Португалія відбудеться уже 17 листопада в Харкові.

А ось гри проти фінок у рамках кваліфікації «Євробаскету» 2021 року треба чекати аж до 12 листопада наступного року. Раніше збірна України тричі вигравала у команди Фінляндії (75:52, 83:49, 82:76).

Факт 3: Капітан збірної Аліна Ягупова стала першою українкою, яка підписала контракт із клубом «Лос-Анджелес Спаркс» із жіночої НБА. Проте згодом відмовилась виступати у цій команді. Зараз Ягупова найрезультативніша в жіночій «Євролізі».

Матч проти Бельгії: які шанси?

Головним фаворитом квартету вважають саме бельгійську команду. За спиною цієї збірної «бронза» 2017 року. Крім того, у складі команди Бельгії грають чемпіонки жіночої НБА Кім Местдаг та Емма Меессеман («Вашингтон Містикс»).

«Мені здається, що зрозуміло, хто фаворит у грі. Але оновлення і ставка на молодь збірної України – це великий і дуже правильний крок. Рано чи пізно це мало статися. І добре, коли це зробили раніше. У кожного гравця є можливість проявити себе. Бельгія – одна з найсильніших команд. Тому в цьому матчі будемо стежити за прогресом нашої команди. Шанси у матчі проти Португалії набагато вищі. І гра має бути цікавою», – каже учасниця бельгійського клубу «Кастор Брейн» і гравчиня збірної України Олеся Малашенко.

«Наша команда вже неодноразово доводила, що в разі грамотної тактичної побудови гри, чіткого виконання завдання кожним гравцем ми сьогодні спроможні обіграти будь-яку команду Європи. Але Бельгія також може обіграти будь-кого. Там є сильні гравці, які можуть особисто у складний момент взяти гру на себе і зробити результат. Якщо сьогодні наша оновлена команда не дасть їм розвернутися на повну, зіграти дуже грамотно тактично, реалізувати всі моменти, тобто все, що запланує тренер перенести зі схеми на майданчик, то я думаю, все ж таки трошки більше шансів на перемогу сьогодні в України», – прокоментував шанси збірної журналіст Сергій Даценко.

«У команди було не так вже й багато часу підготуватися – притертися, відчути один одного. Крім того, у збірній є ті, хто виступав лише в українському чемпіонаті. Тобто для них це буде справжня європейська перевірка. Але ми постійно чуємо, що це молодий склад. Так мало досвіду, але бажання вигравати є, здібності й сили боротися також. Ось вони і будуть демонструвати, що можуть. Бо можна і в тридцять років казати, що ми – молоді і перспективні. «Молодість» не має бути поясненням, чому ти щось не зробив. Ці дівчата, навпаки, демонструють, що в них великі перспективи і вони зможуть «вистрелити». Гра точно буде не з легких, але мені подобається настрій команди. Вони поїхали протистояти лідерові, а не просто грати. І я знаю, що вони все зможуть!» – поділилася своїми думками ексгравчиня збірної України Олександра Радулович.

Вболівайте за жіночу збірну України з баскетболу вже сьогодні, 14 листопада, о 21:30. Читайте всі найцікавіші новини та інтерв’ю у нашому спортивному телеграм-каналі.