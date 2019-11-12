Євробаскет-2021: жіноча збірна вирушає до Бельгії

Жіноча збірна України з баскетболу вирушає до Бельгії, де вже 14 листопада проведе свій перший матч у кваліфікації Євробаскету-2021. У групу разом із «синьо-жовтими» потрапили Бельгія, Португалія й Фінляндія. Напередодні вильоту українки провели відкрите тренування на базі Міжнародної тенісної академії, що у київській Пущі-Водиці, передає кореспондент Радіо Свобода.

Новий головний тренер Срджан Радулович на перші ігри викликав оновлений склад. Зміна поколінь – це крок, який вже давно напрошувався, пояснює тренер.

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«Зараз потрібно робити крок вперед, і у нас є для цього час. Ми повинні провести цю зміну поколінь – зараз, за рік або за два роки. Чим раніше, тим краще. Я задоволений тими дівчатами, які працюють у команді і хочу дати їм шанс. Ми повинні відпрацювати проти Бельгії в захисті. Нам потрібно грати агресивно і чим агресивніше ми будемо грати, тим кращим буде наш результат. У кожної гравчині має бути своє завдання, кожна має знати, що треба робити на майданчику», – каже Срджан Радулович.

Лідерка і капітан команди Аліна Ягупова зізнається, часу, щоб зігратися як одне ціле, було замало, треба більше досвіду і тренувань. Тому вона вважає, що провести першу гру одразу проти найсильнішої команди в групі новим складом – це буде виклик і фізичний, і психологічний.

«Нам би провести один матч із командою трошки слабкішою, ніж Бельгія. Просто, щоб дівчата взагалі відчули, що таке європейський рівень. Бо є ті, хто грав лише в Україні. Проте мені подобається, що усі добре тренуються, демонструють свій характер. Цього вимагає тренер, і мені подобається такий захист. Ми може не зможемо багато закинути, але й не дамо багато закинути нам», – каже Аліна Ягупова.

У Бельгію їде 12 українських баскетболісток: Аліна Ягупова («Фенербахче», Туречина), Людмила Науменко, Ольга Яцковець («Ружомберок», Словаччина), Віта Горобець («Печ», Угорщина), Міріам Уро-Ніле («Sceaux Basket», Франція), Вероніка Любінець, Вікторія Кондусь, Христина Філевич, Владислава Волошина (усі – «Київ-Баскет»), Ольга Сівакова («Динамо»), Єлизавета Мітіна, Юлія Мусієнко (усі – Інтерхім-СДЮСШОР імені Литвака).

Після виїзного матчу 14 листопада в Бельгії, 17 листопада українки зіграють у Харкові проти Португалії.

Наступні матчі кваліфікації відбудуться у листопаді 2020 року й у січні-лютому 2021 року.