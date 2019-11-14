Футбол: Україна завдяки рикошету здолала Естонію

Збірна України з футболу з мінімальним рахунком 1:0 здолала команду Естонії в товариському матчі, що відбувся в Запоріжжі.

Упродовж усіх 90 хвилин гри «синьо-жовті» домінували на полі стадіону «Славутич-Арена», але реалізувати перевагу не могли через щільний захист гостей.

Уже на доданих арбітром хвилинах господарі отримали право на небезпечний штрафний. Удар виконував Роман Безус, якому забити єдиний гол допоміг рикошет від одного з гравців у стінці естонців.

Свій наступний поєдинок команда Андрія Шевченка проведе в неділю, 17 листопада. У Сербії українці проведуть останній матч відбору до Євро-2020. Турнірного значення для «синьо-жовтих» цей матч не має: збірна України за два тури до завершення групового турніру гарантувала собі перемогу у квінтеті В.