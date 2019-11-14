Україна з поразки розпочинає кваліфікацію «Євробаскет-2021»

У бельгійському Шарлеруа завершився перший матч у відборі на «Євробаскет-2021», в якому збірна України грала проти команди Бельгії.

Бельгійки нав’язали свою гру з першої хвилини і вирвалися вперед, маючи в своєму активі 16 очок. І хоча капітан збірної України Аліна Ягупова змогла оформити три триочкових, цього не вистачило, щоб наздогнати суперниць. Перша чверть завершилася з перевагою бельгійок у 6 очок. Уже у другій «десятихвилинці» збірна Бельгія збільшила цю різницю до 13 очок.

Після великої перерви тенденція не змінилася: збірна Бельгії продовжувала забивати, українки намагалися відігратися.

Підопічним Срджана Радуловича вдалося виграти лише останню чверть – 23:26. Але на результат всієї гри це не вплинуло – 83:66 (23:17, 20:13, 17:10, 23:26). Перша поразка українок.

Найкращою серед українок була капітан команди Аліна Ягупова, яка набрала 32 очки. У бельгійок – Емма Меессеман (22 очки).

17 листопада у Харкові українки зіграють свій другий матч у відборі на «Євробаскет-2021». Суперницями «синьо-жовтих» стануть португальські баскетболістки.