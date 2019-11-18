Довічний президент? Лукашенко заявив, що знову піде в президенти та змінить Конституцію

Олександр Лукашенко, який править Білоруссю понад 25 років, довше, ніж будь-який інший лідер у Європі, заявив, що 2020 року висуне свою кандидатуру на шостий президентський строк. Після цього він не виключає змін у Конституції Білорусі, пропозиції вже розглядаються у його адміністрації та Конституційному суді. У неділю, 17 листопада, у Білорусі відбулися парламентські вибори, саме цей парламент мав би розглядати зміни до Конституції. Згідно з попередніми результатами, до нижньої палати парламенту не пройшов жоден опозиційний кандидат. Попередні підсумки голосування опублікувала 18 листопада Центральна виборча комісія Білорусі.

Під час голосування 17 листопада на виборчій дільниці у Мінську Олександру Лукашенку поставили запитання, чи має намір він балотуватися на президентських виборах, які мають відбутися в Білорусі у 2020 році.

Якщо люди мене не підтримають на якихось виборах, я на них не ображуся



«Я відповів на це питання давно. Якщо люди мене не підтримають на якихось виборах, я на них не ображуся. Я вже попрацював пристойну кількість років. Це ви думайте, висуватися мені на цих виборах чи ні. Якщо ви цінуєте стабільність, розвиток нашої держави, суверенітет, ось цю політику, яка є, – ви самі повинні прийти і сказати: «Ти здоровий?» Здоровий. «Балотуйся, будь ласка», – відповів Лукашенко.

Яким чином Лукашенко має намір дізнатися, чи хоче народ Білорусі знову бачити його президентом? Що значить «ви повинні мене просити»? Він, судячи з усього, має намір рухатися до нового терміну старим перевіреним методом, шляхом фальсифікацій.

Я обіцяю, що синіми пальцями за крісло триматися не буду. Повірте, це не зовсім м'яке крісло



«А я свою кандидатуру запропоную на цих виборах. Але якщо я буду відчувати, що ви категорично проти, звичайно, я буду переживати, але тим не менше, ви повинні мою кандидатуру відкинути на виборах. І я обіцяю, що синіми пальцями за крісло триматися не буду. Повірте, це не зовсім м’яке крісло», – сказав Лукашенко.

Виборча машина працює на Лукашенка

Вибори президента в Білорусі заплановані на літній період, коли більшість активних людей перебуває у відпустці, пройдуть вони максимально непомітно, вважають спостерігачі. «Кінець серпня – крайній термін. Влітку ці вибори пройдуть», – сказав сам Лукашенко.

У намірах Олександра Лукашенка зберегти владу ніхто особливо не сумнівався, але кожного разу він тримав паузу перед виборами, щоб заявити про свою чергову участь у них. Реальної конкуренції в умовах створеної в Білорусі адміністративної системи авторитарного типу Лукашенкові немає, виборчі комісії працюють фактично під керівництвом владної вертикалі та видають бажаний результат.

Опозиція звинувачує владу у масштабних фальсифікаціях та спотворенні підсумків голосування, але нічого зробити не може. Генеральна репетиція виборів президента 2020 року фактично відбулася під час голосування 17 листопада, коли жодний опозиціонер до парламенту Білорусі не пройшов.

Перемогти Лукашенко у 2020 році буде складно вважає мінський політолог Олександр Класковський.

«Лукашенко призначає вибори практично на мертвий сезон, на кінець липня-початок серпня, коли люди роз'їдуться у відпустки, студенти – на канікули. Немає можливості масово мобілізувати студентів, вести агітацію. Але, мабуть, Лукашенкові це і не потрібно. Мертвий сезон для влади – це навіть добре», – говорить експерт.

Класковський пояснює, що в умовах, коли економічна ситуація в країні погіршується, наростає конфлікт з Москвою, Лукашенку треба провести кампанію максимально тихо і непомітно.

«Де-факто влада в активності громадян необхідності не бачить, явку вони частково забезпечать адміністративним ресурсів, а частково, як впевнені критики режиму, просто намалюють потрібні цифри в протоколах. Тому як цьогорічні парламентські вибори, мляві і анемічні, такі і президентські вибори вигідні білоруському керівництву в теперішніх непростих внутрішніх і зовнішніх умовах», – зауважує політолог.

Завадити може лише економіка

Проблема для Лукашенка може постати не в політичних конкурентах, а в економічних негараздах. Економічна ситуація в Білорусі погіршується. ВВП в 2019 році зросте за прогнозами на 1,1%, заробітні плати знижуються. На це у Лукашенка теж є відповідь:

Ми небагаті не тому що Лукашенко поганий, а тому, що ми ще погано іноді працюємо



«Ми небагаті не тому що Лукашенко поганий, а тому, що ми ще погано іноді працюємо. І у нас немає того, що є в Росії та інших країнах. Ми своє багатство, як кажуть в народі, самі з мозоля своїми руками створюємо».

Проблеми Лукашенкові може створити також Росія, яка намагається дотиснути його на предмет «повної інтеграції», приєднати у якесь конфедеративне об’єднання, щоб дати змогу Володимиру Путіну балотуватися на своїх виборах у 2014 році. Тому Росія наразі і знижує дотаційну підтримку офіційного Мінська. Але Лукашенко поки що тримає удар Кремля, він готовий до поступок Росії у економіці, але не в політиці, та заявляє про себе як захисника суверенітету Білорусі. На 8 грудня запланована його «інтеграційна зустріч» з Путіним, обговорення союзних перспектив.

За прикладом Назарбаєва

Олександр Лукашенко також анонсував прийдешні зміни в Конституцію Білорусі.

Ми можемо переходити до нового етапу



«Не буду вдаватися в подробиці, але елементи нової Конституції з точки зору Конституційного суду мені представлені. Я подивився і вирішив, що нам можна на підставі пропозицій, ми можемо переходити до нового етапу. На другому етапі буде сформовано групу фахівців, які спробують вже написати цю Конституцію, і в такому сирому вигляді представити президентові. А третій етап – це, швидше за все, обговорення в суспільстві», – також заявив Лукашенко 17 листопада на виборчій дільниці.

Ніхто крім нього наразі достеменно не знає, які зміни Конституції очікуються, але спостерігачі у Білорусі добре розуміють, що це може бути не запропоновано не для демократизації, а для збереження Лукашенком та його оточенням влади вже після виборів 2020 року. Зразком тут може послужити приклад Нурсултана Назарбаєва, якій відійшов від президентських повноважень, але залишив контроль за Казахстаном.