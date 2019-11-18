Поліція з водометами і сльозогінним газом почала розганяти протестувальників у Тбілісі

Грузинська поліція почала розганяти акцію протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі, вхід до якого 18 листопада заблокували активісти.

Протестувальники четвертий день збираються під стінами парламенту після того, як законодавці не змогли ухвалити зміни до Конституції про перехід на пропорційну виборчу систему.

Трансляцію з місця подій веде Грузинська служба Радіо Свобода.

Кореспонденти Радіо Свобода повідомляють про затриманих. Спецпризначенці витісняють людей із території, прилеглої до парламенту.

Поліція назвала дії мітингувальників незаконними і закликала їх розійтися. Опозиція вже заявила, що розходитися не має наміру і розблокує двері в парламент тільки за умови, що депутати зберуться для призначення позачергових виборів.

Протестувальники вимагають провести їх в наступному році за пропорційною системою.

Владна партія «Грузинська мрія» спочатку пообіцяла, що підтримає документ, але на підсумковому голосуванні ухвалити поправки не вдалося.

У відповідь опозиція і громадські активісти почали безстрокову акцію протесту в центрі Тбілісі. Тисячі жителів Грузії вийшли на мітинг. Вони зажадали відставки уряду і проведення дострокових виборів.